Phạt tài xế xe đầu kéo vượt đèn đỏ ở TPHCM

Tối 6/9, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, Trạm CSGT quốc lộ 13 vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.T. (SN 1984), người lái ô tô đầu kéo vào làn xe máy, vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13, đoạn qua địa phận TPHCM.

CSGT làm việc với tài xế xe đầu kéo vượt đèn đỏ tại giao lộ quốc lộ 13 - Hồ Văn Mên (Ảnh: PC08).

Trước đó, người dân phản ánh xe đầu kéo mang biển số 61H-045.xx, kéo theo rơ moóc chạy vào làn xe máy, sau đó vượt đèn đỏ tại quốc lộ 13 - đường Hồ Văn Mên (phường Thuận An, TPHCM), gây nguy hiểm cho người đi đường.

Lực lượng chức năng đã xác định, vụ việc xảy ra chiều cùng ngày. Cơ quan công an đã mời tài xế điều khiển xe đầu kéo lên làm việc.

Xe đầu kéo chạy vào làn xe máy, vượt đèn đỏ tại giao lộ ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại trụ sở công an, nam tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. CSGT đã lập biên bản hành chính đối với ông T. về hành vi điều khiển ô tô đi không đúng làn đường quy định và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Theo quy định, với các lỗi vi phạm nói trên, nam tài xế sẽ bị phạt từ 22 đến 26 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.