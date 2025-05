Phạt lái xe và chủ ô tô tải chế "bánh phụ" để kéo bó sắt dài hàng chục mét

Tối 2/5, Phòng CSGT Hà Nội thông tin, Đội CSGT đường bộ số 15 vừa lập biên bản xử phạt anh V.C.C. (SN 1989, quê Thái Nguyên) do có hành vi điều khiển ô tô tải kéo theo một xe tự chế, trên xe chở bó sắt dài hàng chục mét, lưu thông trên đường.

Chiếc xe tải kéo theo một xe tự chế chở bó thép (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 15h35 ngày 2/5, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 15 làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nội Bài, khi đến km1 (địa phận xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) phát hiện ô tô tải BKS 14C-068.xx của anh C., có hành vi kéo theo một xe thô sơ, trên xe chở bó sắt dài hàng chục mét.

Theo cảnh sát, hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về vận tải mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Tại cơ quan công an, anh C. cho biết, do bó sắt quá dài nên đã sử dụng xe tự chế để vận chuyển. CSGT đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ ô tô của anh C. để xử lý theo quy định, đồng thời lập biên bản với chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.

Theo Nghị định 168/2024, cả người điều khiển xe và chủ xe sẽ bị xử phạt gần 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.