Phát hiện gần 6.000 kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

Ngày 6/3, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, vào khoảng 1h30 cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Kạn đang làm nhiệm vụ trên tuyến tại Km 160 Quốc lộ 13, đã dừng, kiểm tra xe ô tô biển số 11C-058.86 do N.T.D. (sinh năm 1988, trú tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) điều khiển, hướng Cao Bằng đi Hà Nội. Trên xe của D. lúc này chở H.V.L. (sinh năm 1994) và P.TY. (sinh năm 1997, cùng trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng).

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe D. chở 8 thùng hàng hóa, bên trong là kit test nhanh Covid-19. Qua kiểm đếm, công an số lượng gần 4.000 kit test nhanh.

Chỉ trong 2 ngày, 5-6/3, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Kạn đã thu giữ được gần 6.000 kit test nhanh (Ảnh công an cung cấp).

Tiếp đó, 9h50 cùng ngày, tổ trật tự kiểm soát thuộc Phòng CSGT đang làm nhiệm vụ tại Km 138+300 quốc lộ 13 đã phối hợp với các lực lượng chức năng, dừng kiểm tra xe ô tô biển số 29B-303.XX do tài xế P.M.S. (sinh năm 1984, trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) điều khiển.

Kiểm tra phương tiện trên, lực lượng CSGT phát hiện bên trong xe có chứa 4 thùng hàng với 1.500 kit test nhanh Covid -19.

Lực lượng chức năng cho hay, tại thời điểm kiểm tra, hai tài xế lái xe trên đều không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của số kit test nhanh Covid-19 nói trên.

Trước đó, vào trưa ngày 5/3, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Kạn cũng đã bắt giữ một vụ vận chuyển 100 que test nhanh Covid-19 khác, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm trên xe khách, do nam tài xế trú tại tỉnh Cao Bằng điều khiển.

Hàng nghìn kit test nhanh Covid-19 bị lực lượng chức năng thu giữ (Ảnh công an cung cấp).

Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Như vậy, chỉ trong hai ngày, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện 3 vụ việc liên quan đến vận chuyển kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, số lượng kit test nhanh bị thu giữ lên tới gần 6.000 kit.