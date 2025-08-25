Ông Nguyễn Văn Nên làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Sáng 25/8, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Hội nghị có sự tham dự của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định ông Nguyễn Văn Nên. Ông Nên được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư thành ủy TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Nên thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM và được phân công làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ông Nguyễn Văn Nên (SN 1957, quê quán tại tỉnh Tây Ninh) có trình độ Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Nên bắt đầu trong ngành công an tại tỉnh Tây Ninh.

Tháng 4/1975 đến tháng 9/1985, ông làm chiến sĩ Cảnh sát hình sự; Đội trưởng Hình sự Công an huyện Gò Dầu trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Từ tháng 10/1985 đến tháng 12/1987, ông là Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Từ tháng 1/1988 đến tháng 2/1989, ông giữ quyền Trưởng Công an huyện Gò Dầu trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính.

Từ tháng 3/1989 đến tháng 12/1991, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Gò Dầu trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Giai đoạn từ tháng 1/1992 đến tháng 8/1999, ông từng làm Phó bí thư thường trực Huyện ủy; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu cũ.

Từ tháng 8/1999 đến tháng 7/2011, ông từng kinh qua các chức vụ Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe , Thường trực Tỉnh ủy, Phó bí thư tỉnh ủy khóa VIII, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh rồi Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng diễn ra tháng 1/2011, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Từ tháng 7/2011 đến tháng 2/2013, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Tháng 3/2013, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trước sắp xếp bộ máy.

Ngày 14/11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, ông được phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 2/2016, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 11/10/2020, Bộ Chính trị công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa XI và giới thiệu để bầu làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 17/10/2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa XI, ông Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 11/12/2020, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Văn Nên được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra ngày 31/1/2021, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, ông là Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM mới sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.