Hà Nội: Xe máy va chạm ô tô trên cầu Nhật Tân, một người tử vong

Khoảng 4h30 ngày 8/8, tại khu vực cầu Nhật Tân (hướng nội thành đi sân bay Nội Bài) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô và xe máy.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Hà Nội) cùng các đơn vị chức năng cử cán bộ tới hiện trường bảo vệ, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân sự việc.

Chiếc xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng sau cú va chạm với ô tô trên cầu Nhật Tân (Ảnh: Đào Tuấn).

Theo cảnh sát, vụ tai nạn khiến lái xe máy tử vong. Hai phương tiện hư hỏng. Qua xác định ban đầu, nạn nhân là một người nước ngoài, danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc chưa được nhà chức trách công bố.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều mảnh vỡ văng tung toé khắp mặt đường. Giao thông qua khu vực cầu Nhật Tân bị ùn ứ.

Giao thông qua lại cầu Nhật Tân bị ùn ứ (Ảnh: Phúc Văn).

Đội CSGT đường bộ số 15 đang tiếp tục làm rõ vụ việc.