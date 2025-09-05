Ô tô chở dầu diesel vỡ téc, tràn ra đường Lê Quang Đạo kéo dài

Chiều 5/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 13h cùng ngày, tại đường Lê Quang Đạo kéo dài xảy ra sự việc ô tô tải chở téc chứa dầu diesel bị vỡ, khiến dầu chảy tràn ra mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Téc chứa dầu Diesel trên xe tải bị vỡ, chảy tràn ra mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài (Ảnh: Cắt từ clip).

Vào thời gian trên, ô tô tải BKS 29E-052.xx do một tài xế điều khiển, trên xe chở theo một téc chứa khoảng 2m3 dầu diesel, khi xe này di chuyển trên đường Lê Quang Đạo kéo dài bất ngờ téc chứa dầu bị vỡ, khiến dầu bị đổ, tràn ra mặt đường.

Vào thời gian trên, có một người đi xe máy đi qua đoạn dầu tràn đã bị ngã.

Cán bộ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 cùng công nhân môi trường đổ cát, quét dọn hiện trường (Ảnh: Văn Chiến).

Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, cảnh báo các phương tiện; phối hợp cùng công nhân môi trường, công an phường... đổ cát ra khu vực dầu tràn, quét dọn hiện trường.

Cảnh sát hót, dọn cát dính dầu tại hiện trường (Ảnh: Văn Chiến).

"Chúng tôi đã mời tài xế xe tải lên để làm việc. Sự việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên tuyến đường phải tạm dừng lưu thông để khắc phục sự cố", chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 nói.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.