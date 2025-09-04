Cục CSGT: Ngay sau khi thi đỗ sát hạch, người dân được phép lái xe ra đường

Đỗ sát hạch và cấp đổi GPLX thành công là có thể lái xe

Liên quan tới việc Thủ tướng phê duyệt rút ngắn thời gian cấp, cấp lại và đổi giấy phép lái xe, chiều 4/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã và đang triển khai công việc nêu trên với tinh thần "vài tiếng sau khi thi đỗ sát hạch xong, người dân đã có thể lái xe trên đường".

Theo C08, hiện nay các thủ tục về đổi, cấp lại giấy phép lái xe cũng đã được rút gọn và giảm bớt thời gian rất nhiều so với trước đây. Cụ thể, với việc cấp lại, đổi lại giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, người dân chỉ cần khám sức khoẻ và nộp hồ sơ trực tuyến.

Cảnh sát giao thông hướng dẫn người dân tới làm thủ tục cấp lại, đổi GPLX tại Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, do số lượng phôi giấy phép lái xe bản vật lý đang chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân nên Cục CSGT hướng dẫn như sau:

Với các trường hợp thi sát hạch lái xe thành công, sau khi hội đồng thi sát hạch kết thúc nhiệm vụ là người dân có thể đủ điều kiện để điều khiển xe trên đường.

Với các trường hợp sau khi thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe thành công trên hệ thống là đủ điều kiện lái xe trên đường.

Trong thời gian qua, C08 cũng đã tập trung đẩy nhanh việc sát hạch giấy phép lái xe cho người dân. Theo C08, tới nay các trường hợp bị "tồn" trước đó đã được sát hạch cơ bản xong hết.

C08 cho biết, lực lượng CSGT thực hiện kiểm soát giấy phép lái xe trên môi trường điện tử không được đòi hỏi phải có giấy phép lái xe bản vật lý. Người dân chỉ cần cung cấp cho lực lượng kiểm soát giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, hoặc số giấy phép lái xe (nếu có).

Ngoài ra, người dân có thể cung cấp số căn cước công dân, hoặc giấy hẹn do CSGT cấp (đối với trường hợp đỗ sát hạch lái xe, thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe trực tiếp). Từ đó, lực lượng CSGT sẽ tiến hành kiểm tra thông tin giấy phép lái xe trên hệ thống.

Việc quản lý bằng dữ liệu điện tử và ứng dụng số đang được Cục CSGT đẩy mạnh, hướng tới mục tiêu “không giấy tờ - không phiền hà” trong tương lai gần.

Xây dựng trung tâm dữ liệu kết nối về sức khỏe lái xe

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08, cho biết đơn vị này đang xây dựng 35 trung tâm dữ liệu nhằm kết nối các bộ, ngành, liên thông dữ liệu về sức khỏe lái xe, thuế, hải quan, kinh doanh vận tải.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, khi 35 trung tâm dữ liệu trên được hoàn thiện, người dân tham gia giao thông không phải mang bất cứ giấy tờ gì ngoài thẻ căn cước công dân.

"Kể cả khi đăng ký, chuyển nhượng phương tiện thì các thông tin về nguồn gốc, chất lượng xe… đều đã có sẵn trong kho dữ liệu, các ngành, đơn vị chức năng cũng không được đòi hỏi người dân phải cung cấp các loại giấy tờ trên", Thiếu tướng Bình nói.

CSGT làm thủ tục cấp đổi GPLX (Ảnh: Trần Thanh).

Cục CSGT cho biết thêm, trong trường hợp người dân không mang theo căn cước có thể sử dụng VNeID. Tuy nhiên, cảnh sát khuyến cáo người dân nên mang theo căn cước phòng trường hợp không thể mở điện thoại.

"Chúng tôi đang báo cáo Bộ Công an để xây dựng ứng dụng VNeTraffic, đây được coi như một chiếc ví giấy tờ giao thông online trên ứng dụng VNeID. Trên đó sẽ tích hợp thông tin như GPLX, đăng ký xe của người dân. Bởi hiện nay, một số thông tin trên VNeID cũng đang bị quá tải, việc xây dựng ứng dụng VNeTraffic sẽ đáp ứng được nhu cầu của người dân", vị đại diện C08 nói.