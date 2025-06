Nước dâng cao ngang thân nhà, gần 300 hộ dân bị cô lập

Do ảnh hưởng mưa lớn từ bão Wutip, từ ngày 11/6 đến sáng 12/6, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Mưa lớn kéo dài cùng với một số thủy điện xả điều tiết khiến một số khu vực của huyện Đại Lộc bị ngập sâu, nhiều nơi bị cô lập cục bộ. Trong đó, thôn Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng bị cô lập hoàn toàn khi cây cầu tràn duy nhất dẫn vào thôn bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Nhà người dân trong thôn Thái Chấn Sơn bị ngập sâu do mưa lớn (Ảnh: Bình An).

Theo nhiều người dân thôn Thái Chấn Sơn, khoảng 4h ngày 12/6, nước lũ bắt đầu dâng cao, nhiều nơi bị ngập sâu gần cả mét.

Nước lũ lên rất nhanh khiến nhiều người dân trở tay không kịp, một số đồ đạc kê lên cao không kịp, đành bị nước lũ nhấn chìm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Quang Hiển, Bí thư xã Đại Hưng, cho biết, qua thống kê sơ bộ tại các thôn, đến 10h ngày 12/6, thủy điện Sông Côn 2 xả lũ đã gây ngập các tuyến đường giao thông và nhà dân tại các thôn Trúc Hà, Trung Đạo, Thạnh Đại, đặc biệt là thôn Thái Chấn Sơn.

Theo ông Hiển, toàn xã có hơn 700 nhà với khoảng hơn 1.000 nhân khẩu bị ngập lụt, toàn bộ diện tích hoa màu hơn 112ha, lúa hơn 228ha đều bị ngập. Đến chiều 12/6, nhiều thôn chưa thống kê được.

Cũng theo Bí thư xã Đại Hưng, đến chiều 12/6, nước lũ bắt đầu rút, người dân thôn Thái Chấn Sơn đang dọn dẹp bùn đất, đồ đạc trong nhà. Thôn Thái Chấn Sơn có 275 hộ, hơn 1.100 nhân khẩu.

Nước lũ vây quanh nhà dân ở thôn Thái Chấn Sơn (Ảnh: Bình An).

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, cảnh báo mưa lớn gây ra nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.

Theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Nam, trong 24h qua, các địa phương trong tỉnh này có mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa từ 1h ngày 11 đến 1h ngày 12/6 phổ biến 80-180mm, có nơi cao hơn như huyện Thăng Bình 229mm, Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 264mm, thành phố Hội An 298mm, Cù Lao Chàm (thành phố Hội An) 421mm.

Dự báo, từ 4h ngày 12 đến 4h ngày 13/6, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; mưa to tập trung chủ yếu trong ngày và đêm 12/6; từ 13h ngày 13/6 mưa giảm nhanh.

Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm; các địa phương vùng đồng bằng phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Từ trưa 12 đến ngày 13/6, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt 3-5m, hạ lưu đạt 1-3m.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập úng các khu tập trung đông dân cư, các vùng thấp trũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân; ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh.