Mưa trắng trời, nước lũ tràn vào nhà dân, thủy điện xả điều tiết

Thông tin từ Công ty cổ phần thủy điện Đak Mi, lúc 7h ngày 12/6, mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4 là 255,93m, lưu lượng nước về hồ là 1.109,17m3/s, lưu lượng nước qua máy phát thủy điện là 100,71m3/s.

Công ty cổ phần thủy điện Đak Mi thông báo sẽ vận hành hồ chứa thủy điện Đak Mi 4 với lưu lượng 50-2.000m3 để cắt giảm lũ cho hạ du. Thời gian vận hành từ 11h30 ngày 12/6.

Thủy điện Đak Mi 4 xả điều tiết với lưu lượng đến 2.000m3/s bắt đầu từ 11h30 ngày 12/6 (Ảnh: Công Bính).

Trên địa bàn huyện Quế Sơn, do mưa lớn kết hợp với nước đầu nguồn về nhiều khiến cầu Bến Đình (xã Sơn Viên cũ) bị ngập, lực lượng chức năng đã giăng dây, không cho người và các phương tiện qua lại; đoạn Nghĩa trang liệt sỹ xã Quế Lộc nước ngập trắng đường trong sáng 12/6.

Tại huyện Đại Lộc, mưa lớn khiến cầu Ba Khe (xã Đại Lãnh) cũng bị ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông. Nhiều khu vực trên địa bàn xã Đại Hưng, Đại Lãnh cũng bị ngập nặng, nước tràn vào nhà có nơi sâu 0,5m.

Mưa lớn, nước lũ tràn vào nhà một số hộ dân ở huyện Đại Lộc (Ảnh: Bình An).

Ông Phạm Quang Hiển, Bí thư Đảng ủy xã Đại Hưng, cho biết, mưa lớn khiến nước lũ trên sông Côn dâng cao gây ngập nhiều nhà dân. Do nước lên nhanh, đột ngột làm người dân địa phương trở tay không kịp, khiến một số tài sản bị hư hại.

Nhiều diện tích lúa và hoa màu của địa phương này bị nước lũ nhấn chìm. Đặc biệt một con trâu của hộ ông Đinh Hơn, trú tại thôn Yều, xã Đại Hưng đã chết do bị ngạt nước.

Ảnh hưởng bởi mưa lớn, một số điểm trên địa bàn huyện Phú Ninh cũng ngập lụt, như cống Ông Thủ, cống Ông Tời, tràn Trà Nê, tuyến kênh N10 đoạn từ An Hòa qua An Thọ.

Trên địa bàn các xã Duy Sơn, Duy Trung (huyện Duy Xuyên), nước sông dâng cao tràn qua đường vào nhà dân, hoa màu bị ngập sâu có nơi hơn 1m…

Tuyến đường ĐT611, đoạn nối xã Quế Lộc và thị trấn Trung Phước, huyện Quế Sơn, nước ngập chia cắt (Ảnh: Thái Phạm).

Theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Nam, trong 24h qua, các địa phương trong tỉnh này có mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa từ 1h ngày 11 đến 1h ngày 12/6 phổ biến 80-180mm, có nơi cao hơn như huyện Thăng Bình 229mm, Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 264mm, thành phố Hội An 298mm, Cù Lao Chàm (thành phố Hội An) 421mm.

Dự báo, từ 4h ngày 12 đến 4h ngày 13/6, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; mưa to tập trung chủ yếu trong ngày và đêm 12/6; từ 13h ngày 13/6 mưa giảm nhanh.

Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm; các địa phương vùng đồng bằng phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Từ trưa 12 đến ngày 13/6, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt 3-5m, hạ lưu đạt 1-3m.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập úng các khu tập trung đông dân cư, các vùng thấp trũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, đời sống, tính mạng và tài sản của nhân dân; ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh.