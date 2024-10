Nước bủa vây, chính quyền vượt lũ tiếp tế lương thực cho người dân

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) có mưa to, nước sông dâng cao khiến một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện này bị ngập lụt nghiêm trọng, có nơi nước tràn vào nhà dân, ngập khoảng 2m. Nhiều hệ thống giao thông đường bộ bị tê liệt do chìm trong nước.

Thời điểm này, dù mưa đã ngớt nhưng 2 xã Vĩnh Long và Vĩnh Lâm (huyện Vĩnh Linh) đang bị nước lũ bủa vây, hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Hai xã Vĩnh Long và Vĩnh Lâm thuộc huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị bị cô lập do nước lũ bủa vây (Ảnh: Đức Tài).

Sáng 28/10, Công an xã Vĩnh Thái chở 2 thuyền máy lên xã Vĩnh Long để vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho bà con 2 xã này.

"Sáng nay, chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng vận chuyển cơm, nước, mì tôm cho người dân vùng bị cô lập ở thôn Sa Nam và thôn Phúc Lâm. Đến nay, cơ bản các nhu yếu phẩm đã được trao đến tay người dân", bà Nguyễn Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Long, cho biết.

Lực lượng chức năng vượt lũ tiếp tế lương thực đến tay người dân vùng ngập lụt (Ảnh: Đức Tài).

Theo bà Dương, sau khi nước lũ rút, chính quyền địa phương cùng các lực lượng sẽ triển khai các phương án để cùng bà con dọn dẹp vệ sinh, ổn định cuộc sống.

Anh Lê Minh Thái, Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Linh, cho biết Huyện đoàn đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ người dân sản phẩm vệ sinh cá nhân khô, hóa chất khử khuẩn nhà cửa... Các vật phẩm này được chuyển tới tay người dân sớm nhất có thể.