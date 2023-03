Nữ trinh sát biên phòng tay không bắt đối tượng buôn bán ma túy

(Dân trí) - Với sự gan dạ, mưu trí, dũng cảm và bằng những thế võ biên phòng đẹp mắt, các trinh sát, trinh sát đặc nhiệm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã vây bắt thành công nhóm đối tượng buôn bán ma túy.

Màn biểu diễn võ thuật tay không của lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023; kỷ niệm 64 năm "Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng" (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" (3/3/1989 - 3/3/2023) - (Ảnh: Hoàng Anh).

Xem lính biên phòng phô diễn sức mạnh qua các bài võ thuật

Lực lượng Công an nhân dân vũ trang tỉnh Nghệ An (nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) thành lập ngày 23/4/1959, ra đời trong những năm chiến tranh ác liệt, những ngày đầu, điều kiện cơ sở vật chất còn gặp muôn vàn khó khăn; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, quân sự quan trọng ở khu vực biên giới tỉnh Nghệ An.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã tích cực, chủ động tấn công có hiệu quả các loại tội phạm. Xác lập đấu tranh trên hàng trăm chuyên án, khởi tố gần 1.000 vụ trọng án, với gần 3.000 đối tượng...

Màn biểu diễn với côn nhị khúc của lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Việc sử dụng thành thạo côn nhị khúc với những đường đánh linh hoạt, bất ngờ, biến hóa, đánh bằng cả 2 tay, đánh trên 4 phương, 8 hướng; đổi hướng tấn công nhanh sẽ giúp cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng nhanh chóng khống chế đối tượng, làm chủ tình hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh bắt các loại đối tượng, nhất là những đối tượng nguy hiểm như: Buôn lậu có vũ trang, vận chuyển trái phép chất ma túy, bọn cầm đầu gây rối, gây bạo loạn.... trên địa bàn biên giới, vùng biển.

Trong kho tàng võ thuật cổ truyền dân tộc, dao găm là một loại vũ khí thông dụng được nhiều phái võ nghiên cứu, luyện tập.

Với cấu trúc đơn giản gọn nhẹ, dễ cất giấu, dễ sử dụng, dao găm là loại vũ khí có hiệu quả chiến đấu cao, đặc biệt trong các trường hợp đánh gần, đánh nhiều đối tượng.

Trong những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã triệt phá hàng chục đường dây buôn bán, vận chuyển các chất ma túy lớn, thu hơn 3.000 bánh heroin, hơn 2.000kg ma túy đá và nhiều tang vật khác...

Trong hình là một tình huống lực lượng trinh sát biên phòng Nghệ An triệt phá đường dây ma túy lớn, các đối tượng có trang bị vũ khí và hết sức mạnh động.

Sau khi kêu gọi đầu hàng không thành công, Ban chuyên án Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, với lực lượng tinh nhuệ đã triển khai phương án tấn công, vây bắt các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Với sự bản lĩnh, mưu trí, gan dạ và võ thuật biên phòng, các trinh sát ma túy lần lượt khống chế, bắt giữ các đối tượng (Ảnh: Hoàng Anh).

Bằng một đòn kẹp cổ, trinh sát đặc nhiệm biên phòng Nghệ An đã vô hiệu hóa 2 đối tượng buôn ma túy manh động, hung hãn (Ảnh: Hoàng Anh).

"Bông hồng xanh" của lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đóng vai trò quan trọng trong đội hình chuyên án, tấn công, vô hiệu hóa một đối tượng buôn ma túy (Ảnh: Hoàng Anh).

Đối tượng cầm đầu đường dây bỏ chạy, bị chó nghiệp vụ cắn, bắt (Ảnh: Hoàng Anh).

Bằng sự khổ luyện đến khắc nghiệt, lực lượng biên phòng Nghệ An ngày càng khẳng định được vai trò hết sức quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; duy trì an ninh trật tự trên 2 tuyến biên giới của tỉnh, đồng thời thực hiện công tác đối ngoại biên phòng với nước bạn Lào; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, mua bán người...