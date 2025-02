Nữ sinh 17 tuổi rời nhà từ mùng 5 Tết rồi mất tích

Ngày 5/2, công an phường Chiềng An (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị này vừa phát đi thông báo tìm kiếm cháu Quàng Hương Giang (17 tuổi), học sinh lớp 11A5, Trường THPT Tô Hiệu, đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên từ 2/2 đến nay vẫn chưa về.

Theo cơ quan công an, ngày 3/2, chị Cà Thị Xuân (43 tuổi, ở phường Chiềng An, TP Sơn La) tới cơ quan công an trình báo, khoảng 15h ngày 2/2 (tức mùng 5 Tết), con gái chị là Quàng Hương Giang đi khỏi nhà cùng với một nam thanh niên (con chị Xuân giới thiệu nam thanh niên tên là Nguyễn Trung Thành, 18 tuổi, quê ở Lâm Đồng), đến nay vẫn chưa về.

Hình ảnh cháu Quàng Hương Giang (Ảnh: Công an phường Chiềng An).

Khi đi cháu Giang có mang theo quần áo và đi xe đạp điện màu đen.

Tối 5/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Cà Thị Xuân cho biết, tới thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa tìm được con gái. Tuy nhiên vào chiều cùng ngày, chị có nhận được bức thư tay do con gái viết, nhờ 3 bạn cùng lớp gửi cho chị với nội dung "do mẹ hay chửi và đánh nên con mới bỏ đi".

Theo chị Xuân, vào ngày 29 Tết vừa qua, con gái chị dẫn một nam thanh niên tên Nguyễn Trung Thành (18 tuổi, quê ở Lâm Đồng) về nhà và bảo bố mẹ cho cậu ta ở lại chơi Tết, tới khoảng tháng 4 nam thanh niên kia sẽ về quê.

"Thấy con gái nói vậy tôi liền từ chối và bảo với nam thanh niên kia rằng, chỉ cho cậu ta ở lại chơi qua ngày Tết rồi về quê, bởi con gái tôi đang tuổi ăn tuổi học. Trong những ngày ở nhà tôi, tôi cũng không cho 2 cháu ngủ chung giường", chị Xuân nói.

Cũng theo chị Xuân, tới mùng 4 Tết, nam thanh niên kia bỏ đi, sau đó tới mùng 5 Tết thì cậu ta quay lại nhà chị để lấy một túi quần áo để quên. Sau đó cả con gái chị cùng nam thanh niên kia mất liên lạc từ hôm đó tới nay.

"Qua trích xuất camera từ một người bạn, tôi thấy cháu vẫn đi xe đạp điện cùng cậu thanh niên kia. Tôi nghĩ cháu vẫn loanh quanh tại khu vực TP Sơn La. Gia đình đang rất lo lắng, mong cháu sớm trở về nhà", chị Xuân chia sẻ.

Công an phường Chiềng An (TP Sơn La) thông báo, ai có thông tin về cháu Quàng Hương Giang ở đâu, vui lòng liên hệ số điện thoại với anh Lê Anh Hùng, Công an phường Chiềng An (SĐT 0984612986); hoặc mẹ cháu Giang (SĐT 0932267537).