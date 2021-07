Nữ nhân viên y tế né khai báo, trốn xét nghiệm khi về từ vùng dịch

Dân trí Một nữ nhân viên y tế ở huyện An Lão (Bình Định) bị xử phạt 25 triệu đồng vì không khai báo y tế sau khi về từ vùng dịch; cố thủ trong nhà, không chịu đi cách ly tập trung.

Ngày 16/7, ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, địa phương vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25 triệu đồng đối với bà Hồ Thị Hồng T. (47 tuổi, trú tại thị trấn An Lão, huyện An Lão).

Bà T. đã không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi vào vùng dịch Covid-19. Đáng chú ý, bà T. là viên chức ngành y, đang công tác tại Trung tâm y tế tại huyện An Lão.

Bà T. về từ vùng dịch phường Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) nhưng không chịu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm (Ảnh: Thương Võ).

Theo UBND huyện An Lão, khoảng một tuần trước, bà T. từ thị trấn An Lão đến khu vực cách ly theo Chỉ thị 16 ở phường Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) rồi quay trở về nhà, nhưng không thực hiện khai báo, cách ly y tế.

Sau đó, UBND phường Bồng Sơn đã có văn bản đề nghị UBND huyện An Lão phải thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với bà T.

Theo UBND phường Bồng Sơn, bà T. đã tự ý vượt chốt kiểm soát dịch vào khu vực đang cách ly theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Nhận được thông tin, các ngành chức năng UBND huyện An Lão đề xuất lên UBND tỉnh cho bà T. đến khu cách ly tập trung tại huyện Phù Cát (Bình Định). Tuy nhiên, bà T. cố thủ ở nhà, không chấp hành.

"Qua tìm hiểu, xét thấy bà T. đang nuôi con nhỏ nên chúng tôi đề nghị cho phép được cách ly y tế tại nhà, song phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, bà T. vẫn kiên quyết không chấp hành, đóng cửa cố thủ trong nhà, gây nhiều khó khăn cho ngành chức năng đang nỗ lực phòng, chống dịch", ông Tứ cho biết.

Hiện UBND huyện An Lão đã cắt cử lực lượng chốt trực 24/24h tại khu vực xung quanh nhà bà T. để giám sát, kiểm tra đối với người này và người thân trong gia đình.

Doãn Công