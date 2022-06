Những quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 6

Dừng thu phí thủ công trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng từ 1/6

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, từ ngày 1/6/2022, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ dừng thu phí thủ công và chính thức thí điểm 100% thu phí điện tử không dừng (ETC) đối với ô tô di chuyển trên tuyến cao tốc này.

Theo đó, từ 1/6, các phương tiện không dán thẻ ETC hoặc có dán nhưng tài khoản không đủ tiền để lưu thông mà cố tình đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là hành vi vi phạm giao thông và sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính.

VETC cho biết sẽ hỗ trợ các xe gặp sự cố để không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 5 Nghị định 100/2019, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021 của Chính phủ, mức phạt đối với người điều khiển ô tô sẽ là từ 2-3 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Để đảm bảo tất cả các chủ xe chưa kịp dán thẻ di chuyển qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng không phải quay đầu tránh gây ùn tắc, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC đã bổ sung gần 200 nhân sự, tổ chức 15 điểm dán thẻ tại tất cả các trạm thu phí.

Đăng ký làm hộ chiếu phổ thông trực tuyến

Từ 1/6, người dân có thể khai cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp) qua cổng dịch vụ công Bộ Công an, thanh toán trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Thực hiện Đề án của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) và Quyết định số 10695/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên cổng dịch vụ công của Bộ Công an năm 2022, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở mức độ 4.

Công dân có thể ngồi nhà làm các thủ tục để được cấp hộ chiếu (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo đó, công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử, có thể đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Công an để đăng ký hồ sơ, thanh toán lệ phí trực tuyến, nhận hộ chiếu qua bưu chính hoặc đến nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi có kết quả.

Về quy trình trình thực hiện, công dân truy cập cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn, đăng nhập, điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, địa chỉ email, tải lên ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu), lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu (qua dịch vụ bưu chính hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp), địa chỉ nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu.

Trường hợp công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành.

8 vị trí của cán bộ ở địa phương phải định kỳ chuyển đổi

Thông tư số 03/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương có hiệu lực từ ngày 1/6. Theo đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương từ đủ 3-5 năm, bao gồm 8 vị trí:

Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức, viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.

Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính các cấp.

Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.

Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với viên chức ngành y tế

Từ ngày 10/6, bãi bỏ quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Đây là điểm mới tại Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Đơn cử, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với bác sĩ cao cấp (hạng I) bao gồm: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ nhóm ngành y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ ngành răng - hàm - mặt; có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

Đối với bác sĩ chính (hạng II), yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên nhóm ngành y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành răng - hàm - mặt; có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

Đối với bác sĩ (hạng III), yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành y học (trừ ngành y học dự phòng); bác sĩ ngành răng - hàm - mặt; có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).

Thông tư số 03 chỉ yêu cầu viên chức chuyên ngành y tế có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

30/6 là hạn cuối giảm lệ phí làm căn cước công dân gắn chip

Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2021 quy định giảm hàng loạt các loại phí, lệ phí. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến việc giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân gắn chíp. Mức phí ưu đãi này chỉ được áp dụng đến hết ngày 30/6/2022.

Cụ thể, lệ phí cấp căn cước công dân sau khi giảm 50% mức thu như sau: Công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân là 15.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu là 25.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam là 35.000 đồng/thẻ.

Kể từ ngày 1/7/2022, mức thu lệ phí cấp căn cước công dân áp dụng theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019.

Do Thông tư 120/2021 của Bộ Tài chính chỉ có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2022 nên cũng là hạn cuối áp dụng chính sách giảm phí sử dụng đường bộ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm; lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành…

Phôi thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử được kiểm tra trước khi cá thể hóa (Ảnh: Mạnh Quân).

Sử dụng hóa đơn giấy đến 30/6

Theo Nghị định số 123/2020, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ 19/10/2020 đến hết ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010 và Nghị định số 04/2014.

Từ ngày 1/7/2022, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Được biết, hiện 63 tỉnh, thành đã áp dụng hóa đơn điện tử.