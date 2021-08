Nhiều tuyến đường ở TPHCM đông đúc trở lại

Theo ghi nhận của báo Dân trí, sáng 12/8, nhiều tuyến đường ở TPHCM như: Đường Trường Chinh, Cộng Hòa (quận Tân Bình), đường Lý Thái Tổ, Nguyễn Tri Phương (quận 10), đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp)... mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, xe cộ đông đúc trên đường.

Khu vực đường 3 tháng 2 hướng từ vòng xoay Cây Gõ (quận 6) về các quận trung tâm, lượng phương tiện lưu thông qua lại khá lớn.

"Từ đầu tuần đến giờ người dân ra đường bắt đầu tăng dần lên, nhất là vào các giờ cao điểm", anh Nguyễn Kế Khánh (một người dân đi đường, ngụ quận 10) cho biết.

"Dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố đang trong giai đoạn giãn cách mà bà con ra đường nhiều quá, nếu tình trạng này vẫn tiếp tục thì khả năng khống chế dịch bệnh còn khó khăn hơn", ông Nguyễn Nhân Sinh (Huyện Bình Chánh) chia sẻ.

Lúc 7h45, ghi nhận hình ảnh phương tiện tham gia giao thông trên đường Nguyễn Tri Phương hướng từ giao lộ Nguyễn Tri Phương - đường 3 tháng 2 về quận 5 và quận 6.

Xe tải, xe ô tô và xe máy di chuyển kéo dài trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) hướng từ cầu vượt Lăng Cha Cả về các quận trung tâm.

Tại giao lộ Nguyễn Văn Quá - Quang Trung ( quận 12) một số phương tiện quay đầu về hướng khu công nghiệp Tân Bình khi phát hiện lực lượng chức năng chốt chặn.

Khu vực ngã ba Tân Sơn (nội ô quận Gò Vấp) trên đường Quang Trung sáng nay, người dân ra đường khá đông.

Tại chốt kiểm soát giao thông trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp xe phương tiện tham gia giao thông thường xuyên bị ùn ứ.

Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành nhanh chóng các thao tác kiểm tra giấy tờ và có lúc phải xả trạm để tránh việc tập trung quá đông người.

Cụ bà Trần Thị Thơm (Gò Vấp) trình phiếu đi chợ cho lực lượng kiểm soát giao thông tại chốt chặn trên đường Nguyễn Thái Sơn. "Mấy nay dịch bệnh không dám ra đường, nay được phát phiếu nhận gạo cứu trợ nên tranh thủ đi, ra đường thấy bà con đi lại nhiều quá cũng sợ", bà Thơm nói.

Lực lượng chức năng phải tăng tốc kiểm tra giấy tờ của người đi đường để tránh xảy ra tình trạng giao thông .

Cảnh sát giao thông quận Gò Vấp kiểm tra cẩn thận giấy tờ của người dân, nếu giấy tờ hợp lệ thì người dân được qua chốt, tránh tình trạng người dân ra đường không cần thiết.

Tại chốt kiểm soát giao thông trên đường Nguyễn Thái Sơn đa số những trường hợp ra đường có đầy đủ giấy tờ, phục vụ sản xuất thiết yếu, giao hàng và nhân viên siêu thị…

"Một số trường hợp ra đường không lý do, lý do không chính đáng, shipper không có đơn hàng… chúng tôi không giải quyết. Mấy ngày này chỉ giải quyết đi mua thực phẩm gần nhà, đi tiêm vắc xin. Nhiều trường hợp công ty cấp giấy giới thiệu cho tài xế điều khiển phương tiện không được cấp mã QR luồng xanh chúng tôi lập biên bản và yêu cầu quay đầu xe. Người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch, ở yên tại chỗ bảo vệ bản thân, góp phần giảm tải cho lực lượng chức năng", Đại úy Nguyễn Thành Trung, công an xã Xuân Thới Đông cho biết.

"Chốt kiểm soát này ngay trục đường chính, có nhiều bệnh viện dã chiến nên lượng phương tiện tham gia giao thông đổ về rất đông. Vào các giờ cao điểm chúng tôi phải nhờ thêm lực lượng hỗ trợ mới kiểm soát kịp, nếu xe cộ tập trung nhiều quá buộc chúng tôi phải xả trạm đề giữ khoảng cách", anh Phạm Đại Nghĩa - Cán bộ Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tham gia trực tại chốt kiểm soát giao thông ngay khu vực hầm sông Sài Gòn cho biết.

"Trường hợp ra đường không có giấy tờ hợp lệ chúng tôi sẽ yêu cầu quay đầu xe. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi hi vọng người dân cần tự ý thức, chủ động trong việc phòng chống dịch, hạn chế ra đường để cùng thành phố chiến thắng đại dịch Covid-19", anh Nghĩa nói.