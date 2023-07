Nhiều mô hình độc đáo đảm bảo an ninh tổ quốc tại Đắk Nông

Ngày 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Đức Minh (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.

Tham dự ngày hội có Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) Đại tá Nguyễn Thế Chi, cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành địa phương và hơn 400 người dân xã Đức Minh.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Ảnh: Bộ Công an).

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND xã Đức Minh thông tin, xã có 16 thôn, hơn 18.000 nhân khẩu và trên 98% đồng bào theo các tôn giáo.

Những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xã Đức Minh đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc. Địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự, điển hình như: "Tổ an ninh trật tự", "Camera an ninh", "Bảo vệ cà phê", "Ánh sáng an ninh"…

Đại tá Nguyễn Thế Chi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Đại tá Chi cũng đề nghị Ban Chỉ đạo, các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Các đại biểu tham gia chương trình (Ảnh: Bộ Công an).

Các đơn vị đa dạng nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; quan tâm củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở..., góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao Kỷ niệm chương, Bằng khen của Bộ Công an, giấy khen của UBND huyện Đắk Mil và xã Đức Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; trao 75 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ dân trên địa bàn xã, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn...