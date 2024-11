Nhiều kết quả chưa từng có nhờ công tác dân vận của ngành công an

Đẩy mạnh công tác dân vận vùng đặc thù

Tỉnh Nghệ An có đường biên giới trên bộ dài hơn 468km, tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 82km bờ biển. Toàn tỉnh có hơn 490.000 đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở các địa bàn miền núi, biên giới, hơn 440.000 tín đồ các tôn giáo khác nhau...

Là địa bàn trọng yếu, chiến lược về an ninh quốc phòng, tỉnh Nghệ An thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm xác định là nơi để tập trung hoạt động, chống phá.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, Công an Nghệ An đã thu hồi hơn 2.200 khẩu súng các loại, 1.250 viên đạn... (Ảnh: Linh Vương).

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, chia sẻ: "Đối với lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng công an nói riêng, công tác dân vận vùng đặc thù luôn được xác định là biện pháp quan trọng nhất, được tập trung, chú trọng thực hiện. Tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở vùng đặc thù có ảnh hưởng lớn đến ANTT chung của toàn tỉnh. Vùng đặc thù có được giữ yên thì an ninh toàn tỉnh mới yên và được giữ vững".

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp công tác vận động quần chúng, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Để làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở vùng đặc thù, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản mang tính đột phá, chiến lược, dài hạn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả.

Các cấp công an đã triển khai quyết liệt, bài bản, đồng bộ các biện pháp, giải pháp, phát động mạnh mẽ phong trào nhân dân, tổ chức quần chúng nhân dân, từng bước đưa Nghệ An từ một địa bàn rất phức tạp về vấn đề dân tộc, tôn giáo, trở thành địa bàn ổn định, bình yên.

Công an Nghệ An giúp người dân thu hoạch lúa (Ảnh: Linh Vương)

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo ANTT, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã phát động, xây dựng nhiều phong trào toàn dân bảo vệ ANTT gắn với đặc thù của vùng biên giới, miền núi, dân tộc, vùng đồng bào có đạo...

Mặc dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An không xảy ra các vụ việc phức tạp lớn, liên quan đến an ninh quốc gia. Cùng với đó, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh được kéo giảm.

Công tác dân vận góp phần làm nên nhiều kết quả chưa có tiền lệ của ngành công an

Trong thời quan qua, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo công an các địa phương tập trung triển khai các mô hình vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phong trào "dân vận khéo", góp phần xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vừa lồng ghép, gắn kết các phong trào thi đua yêu nước khác như phong trào "Xóa đói, giảm nghèo", "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"... và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh.

Trong vòng 1 năm, Công an tỉnh Nghệ An hoàn thành, bàn giao 3.553 căn nhà tường cứng, mái cứng, nền cứng tới hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở các huyện miền núi (Ảnh: Hoàng Lam).

Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị tiên phong xây dựng 3.553 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại các vùng miền núi, dân tộc với tổng giá trị gần 180 tỷ đồng. Đơn vị cũng đã hoàn thành, bàn giao 10 nhà điều trị y tế cho trạm xá các xã biên giới, chỉ đạo duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của chương trình "24h trải nghiệm" trên địa bàn huyện Quỳ Hợp...

"Việc triển khai, hoàn thành trong thời gian ngắn nhất (từ tháng 3/2023 đến tháng 4 năm nay), với số lượng căn nhà được bàn giao tới tay người dân lớn nhất từ trước tới nay của Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an đánh giá là một kỳ tích. Kết quả này là tiền đề quan trọng, giải pháp căn cơ, bền vững, góp phần đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới, miền núi, dân tộc...", Đại tá Trần Ngọc Tuấn khẳng định.

Công an Nghệ An cũng là đơn vị đầu tiên triển khai đề án "Xã biên giới sạch về ma túy". Chỉ trong vòng 1 năm triển khai đề án, 27 xã biên giới thuộc 6 huyện tiếp giáp với nước bạn Lào đã được công nhận xã sạch về ma túy.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (Ảnh: Linh Vương).

Nối tiếp thắng lợi này, năm vừa qua, đơn vị tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động, xây dựng các xã, phường, thị trấn và đơn vị cấp huyện sạch về ma túy. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Nghệ An đã có 7 đơn vị cấp huyện và 284 đơn vị cấp xã sạch về ma túy.

Tỉnh Nghệ An đang triển khai đề án xây dựng thành phố Vinh sạch về ma túy. Đây là thành phố đầu tiên trong cả nước thực hiện đề án này.

"Trước đây, khi mới đưa ra ý tưởng, nhiều ý kiến cho rằng là viển vông, không thể thực hiện được. Khái niệm sạch ở đây như quét nhà có rác thì chúng ta quét, có nghĩa là, các đối tượng nghiện ma túy đều được chủ động đưa vào diện quản lý.

Thắng lợi của đề án, bên cạnh quyết tâm của ngành công an, còn có vai trò đồng hành, ủng hộ của chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân. Đó là kết quả quá trình vận động quần chúng bài bản, kiên trì, toàn diện của lực lượng công an", Đại tá Trần Ngọc Tuấn chỉ rõ.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, trong thời gian tới, ngoài tập trung thực hiện tốt công tác dân vận theo hình thức truyền thống tại những vùng đặc thù, đơn vị xác định và tập trung chỉ đạo thực hiện 3 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Công tác dân vận vùng miền núi, dân tộc, vùng đồng bào có đạo luôn được Công an tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng thực hiện (Ảnh: Linh Vương).

Bên cạnh phát huy mạnh mẽ vai trò trong công tác dân vận tại địa bàn đặc thù của công an xã, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, tập trung xây dựng, triển khai các mô hình bảo đảm ANTT mang tính tổng thể, toàn diện và tích hợp, Công an tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng thực hiện công tác dân vận trên không gian mạng.

Đây là lĩnh vực mới, cũng là xu thế mới trong đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến pháp luật nói riêng để giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở.