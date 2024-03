Công an Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Đó là nhấn mạnh của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tại Lễ kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào sáng 11/3 tại Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm gắn huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lên lá cờ truyền thống của Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Tháng 3/1948, trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII, Bác Hồ đã nêu "Sáu điều về tư cách của người Công an cách mạng: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép, đối với công việc, phải tận tụy; đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".

Đây vừa là lời dạy, vừa là quan điểm, tư tưởng của Người về chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử, mục tiêu phấn đấu của người Công an cách mạng. Đó cũng chính là "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng CAND cách mạng suốt đời vì nước, vì dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, khắc ghi Sáu lời dạy của Bác, những năm qua, lực lượng Công an Nghệ An quán triệt và thực hiện tốt lời di huấn của Người; thấm nhuần sâu sắc và luôn thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy; luôn xác định đây là mục tiêu, là lý tưởng, là phương châm hành động trong quá trình công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an vững mạnh toàn diện.

Đại tướng Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Cường Nguyễn).

Trong suốt 76 năm qua, toàn lực lượng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.

Với những chiến công, thành tích, sự hi sinh, cống hiến quên mình của từng cán bộ, chiến sỹ, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Công an Nghệ An nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 7/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định về việc phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đối với Công an tỉnh Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, nhìn lại chặng đường 76 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng CAND đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị hết sức to lớn của 6 điều Bác Hồ dạy và tổ chức học tập, thực hiện rất có hiệu quả.

Thông qua đó, lực lượng CAND không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Lực lượng CAND đã khẳng định vị thế, vai trò là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, thực sự là "điểm tựa bình yên" của Nhân dân, "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an".

Toàn cảnh buổi lễ (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo Đại tướng Tô Lâm, trong thành tích chung của lực lượng CAND có sự cống hiến, đóng góp quan trọng của Công an tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới, tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Văn nghệ chào mừng buổi lễ (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Công an tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

"Công an tỉnh Nghệ An phải thực sự xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Xô Viết anh hùng, địa danh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu" và phải là "đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu" của lực lượng CAND trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.