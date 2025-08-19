Truy đuổi 30km bắt giữ người lái ô tô “thông chốt” ở Lâm Đồng

Ngày 19/8, Tổ Cảnh sát giao thông số 8, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng xử lý 3 người đàn ông trên ô tô “thông chốt”, gây tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ 3 người trên ô tô "thông chốt" ở Lâm Đồng (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Tổ Cảnh sát giao thông số 8 đang làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 725, phát hiện nam tài xế điều khiển ô tô di chuyển trên đường nên lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Bị cảnh sát tuýt còi, tài xế đã nhấn ga cho xe tăng tốc, vượt qua chốt kiểm soát rồi bỏ chạy. Quá trình chạy trốn, ô tô do nam tài xế điều khiển đã va chạm với 2 người đi xe máy nhưng không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng bắt giữ những người đi trên ô tô "thông chốt" (Ảnh: Khánh Hồng).

Lực lượng cảnh sát phải sử dụng xe đặc chủng truy đuổi hơn 30km, đến chân đèo Con Ó (thuộc xã Đạ Tẻh 3, Lâm Đồng) mới khống chế, bắt giữ được tài xế.

Cơ quan công an xác định, trên ô tô có Lê Văn Thành (44 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng), Lê Thiện Mạnh (30 tuổi) và Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đồng Nai. Cơ quan chức năng chưa xác định được người trực tiếp điều khiển ô tô, nhưng bước đầu xác định cả 3 người có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.