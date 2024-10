Người phụ nữ bị xe đầu kéo cán tử vong trên quốc lộ xuống cấp

Khoảng 9h ngày 1/10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 62, đoạn qua ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Nam tài xế điều khiển xe đầu kéo container mang biển số 51C-487.71, di chuyển theo hướng từ huyện Tân Thạnh về TP Tân An, đã va chạm với xe máy mang biển số 62U1-156.80 do bà Trịnh Thị Bích (40 tuổi, ngụ tại thị xã Kiến Tường) điều khiển.

Vụ va chạm xảy ra tại đoạn đường hư hỏng nặng với nhiều ổ gà, khiến bà Trịnh Thị Bích tử vong tại chỗ và xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 62 (Ảnh: H.M.).

Công an huyện Thủ Thừa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Huỳnh Văn Du (43 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) cho biết, tuyến đường qua khu vực này đã hư hỏng và xuống cấp nhiều năm nay nhưng chưa được sửa chữa. Nhiều vụ tai nạn chết người cũng đã xảy ra trên tuyến đường này. Trong các cuộc họp địa phương, người dân liên tục đề nghị sớm sửa chữa và nâng cấp quốc lộ 62, nhưng đến nay vẫn chưa được nhà chức trách thực hiện.