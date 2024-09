Tai nạn liên hoàn làm hai người chết ở TPHCM

Khoảng 7h ngày 23/9, dòng phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng quận 7 đi huyện Bình Chánh. Khi qua địa bàn xã An Phú Tây, xe tải, ô tô 16 chỗ, hai xe hơi 4 và 7 chỗ bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn.

Ô tô 4 chỗ vỡ nát sau vụ tai nạn (Ảnh: Lam Giang).

Tại hiện trường, ô tô 4 chỗ vỡ nát, các phương tiện khác hư hỏng nhẹ. Ảnh hưởng của vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã An Phú Tây cho biết, vụ tai nạn làm hai người tử vong, Công an huyện Bình Chánh đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.