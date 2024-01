Người dân thấp thỏm việc bàn giao đất làm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Để công tác giải phóng mặt bằng nhanh, thuận lợi và kịp tiến độ, việc xây dựng hoàn thiện các khu tái định cư có vai trò quan trọng, then chốt nhưng với dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua tỉnh Đồng Nai, cả 4 khu tái định cư được triển khai rất chậm.

Ngày 25/1, phóng viên Dân trí quay lại phường Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai), khu vực đầu tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại TP Biên Hòa. Đây là địa phương có tiến độ giải phóng mặt bằng chậm nhất của tỉnh Đồng Nai do số lượng hộ dân phải di dời đông, nhiều thửa đất vắng chủ, tình trạng người dân xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp lớn.

Tại khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân, hầu hết người dân cho biết cơ quan chức năng chỉ mới đo đạc đất, nhà; chưa đưa ra phương án giá bồi thường, kế hoạch tái định cư cho người dân.

Những ngày này, đi đến đâu tại ấp Vườn Dừa cũng thấy bà con, chòm xóm bàn tán rôm rả chuyện di dời nhường đất xây cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ông Thành (65 tuổi, khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân) cho biết, cán bộ địa chính phường chỉ mới đo đạc, kiểm đếm diện tích nhà, đất vừa xong đầu tháng 1. Người dân nơi đây vẫn đang chờ đợi địa phương đưa ra phương án bồi thường để tính toán chỗ ở.

"Bà con thời gian qua ai cũng thấp thỏm. Chúng tôi nhận quyết định bàn giao đất để Nhà nước xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, ai cũng vui vẻ và đồng thuận. Nhưng mấy năm nay cứ lo lắng không biết giá bồi thường có hợp lý, nơi ở mới có tốt hơn hiện nay, gần chỗ làm việc hay không", ông Thành nói.

Ông lão 65 tuổi cho biết thêm: "Trong đợt gặp đối thoại với lãnh đạo phường, tôi nghe bà con được giải quyết, bố trí vào khu tái định cư nhưng hiện khu tái định cư ở Biên Hòa vẫn chưa xây dựng. Nếu bố trí về các khu tái định cư huyện Long Thành thì xa quá".

Bà Lê Thị Chót (55 tuổi, quê Quảng Bình) vào Đồng Nai lập nghiệp hơn 20 năm. Hai vợ chồng bà làm công nhân, lao động tự do chắt chiu tiết kiệm mua được căn nhà ở phường Phước Tân.

"Chúng tôi đang có cuộc sống ổn định ở đây nhưng gia đình vẫn đồng thuận chủ trương của Nhà nước. Việc rời nơi ở khiến gia đình gặp nhiều khó khăn. Tôi đang đợi Nhà nước công bố phương án bồi thường, giá bồi thường hợp lý để có kinh phí xây nhà mới tại khu tái định cư", bà Chót tâm sự.

Bà chia sẻ, chuyển đến khu tái định cư, người dân phải đóng tiền đất, phí hạ tầng nên giá bồi thường thấp sợ sẽ không đủ kinh phí xây nhà mới. Bà Chót mong sang nơi ở mới, Nhà nước quan tâm hỗ trợ công việc thuận lợi cho người dân.

Đề cập đến việc giải phóng mặt bằng, người dân phường Phước Tân mong muốn địa phương sớm hoàn tất thủ tục, sớm xây dựng khu tái định cư để người dân bàn giao đất, xây dựng nhà mới ổn định cuộc sống.

"Việc chậm giải phóng mặt bằng là do địa phương thực hiện chậm. Trước sau cũng phải di dời nên người dân mong sớm sang nơi ở mới để ổn định cuộc sống, công việc, học hành của các cháu. Giờ ngồi chờ đợi, thấp thỏm không biết khi nào mới di dời ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch cuộc sống của bà con. Chỉ mong giá bồi thường phù hợp để người dân hài lòng di dời", bà Chót chia sẻ.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn, tỉnh Đồng Nai thu hồi hơn 289ha với 3.436 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, có hơn 2.400 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư.

UBND tỉnh đã quy hoạch bốn khu tái định cư cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua địa bàn tỉnh. Trong đó có hai khu tái định cư Long Đức, Long Phước ở huyện Long Thành và hai khu tái định cư Tam Phước, Phước Tân ở TP Biên Hòa. Đến nay hai khu tái định cư Long Đức và Long Phước đang xây dựng, còn hai khu tái định cư Tam Phước, Phước Tân chỉ mới phê duyệt 1/500.

Những ngày cuối tháng 1, phóng viên ghi nhận tại công trường khu tái định cư Long Đức (xã Long Đức, huyện Long Thành), lực lượng công nhân, kỹ sư, máy móc hối hả tăng tốc thi công trải đá dăm, lu lèn nền đường, ngầm hóa cáp quang, dây điện… Hình hài hạ tầng của khu dân cư đã hiện ra như đường nhựa, vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện, đèn đường...

Theo đại diện Công ty Cao su Đồng Nai, nhà thầu thi công khu tái định cư Long Đức, đến nay dự án đã hoàn thiện hơn 60% kế hoạch. Dự kiến khoảng tháng 4 sẽ hoàn chỉnh hạ tầng, chủ đầu tư bắt đầu đón người dân bốc thăm vào xây nhà, ổn định cuộc sống. Sau khi hoàn thành, khu tái định cư Long Đức sẽ được bố trí cho khoảng 840 hộ dân nhường đất cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về sinh sống.

Cuối năm 2023, Ban quản lý dự án huyện Long Thành khởi công xây dựng thêm khu tái định cư Long Phước với gần 34ha, với tổng vốn đầu tư trên 364,7 tỷ đồng. Khu tái định cư này sẽ xây dựng, đáp ứng nơi ở cho hơn 1.040 hộ dân. Mỗi lô tái định cư ở dự án này có diện tích từ 80m2 đến 125m2.

Theo thiết kế, dự án có trường học, công viên, trung tâm thương mại, bãi xe... Các hộ dân có đất bị thu hồi để phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trên địa bàn các xã Long An, Long Phước, Tân Hiệp, Phước Bình, Phước Thái đủ điều kiện bố trí tái định cư sẽ được tái định cư tại khu tái định cư Long Phước. Dự án được xây dựng trong một năm, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Ngoài hai khu tái định cư ở huyện Long Thành đã khởi công, hai khu tái định cư Tam Phước và Phước Tân dự kiến khởi công xây dựng trong năm nay. Cụ thể, khu tái định cư Tam Phước dự kiến khởi công xây dựng trước ngày 20/7 và khu tái định cư Phước Tân khởi công trước ngày 30/10.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án khu tái định cư Tam Phước có diện tích hơn 31ha, phục vụ việc tái định cư cho 1.280 hộ dân.

UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định yêu cầu phải bàn giao mặt bằng dự án thành phần 1 và 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tháng 7. Tuy nhiên với nhiều khó khăn trong công tác xác định nguồn gốc đất, các khu tái định cư khó hoàn thành sớm khiến thời hạn bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu vào tháng 7 gặp nhiều thách thức.

Tại buổi gặp mặt, đối thoại với người dân bị ảnh hưởng của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cuối năm 2023, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, về công tác tái định cư, trước mắt cơ quan chức năng phải quan tâm đến chính sách tạm cư cho các hộ dân trong khi chờ bố trí tái định cư. Các địa phương cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở các khu tái định cư đã được phê duyệt, xây dựng các công trình công cộng, trường học, công viên cây xanh, điện, nước, đường giao thông kết nối, hệ thống thoát nước, mạng thông tin di động… phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân tại các khu tái định cư.

Về tiến độ xây dựng khu tái định cư, ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết, thời gian qua việc đầu tư xây dụng các khu tái định cư còn nhiều vướng mắc (chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng) nên việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của các khu tái định cư bị chậm. UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bố trí các hộ dân bị giải tỏa của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và một số công trình hạ tầng xã hội phục vụ dự án sân bay Long Thành).

Sau khi được Thủ tướng chấp thuận, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ chỉ đạo Biên Hòa và Long Thành bố trí cho các hộ vào khu tái định cư và công bố thời gian. Tuy nhiên đến nay, Chính phủ vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo về kiến nghị này.

Ông Đức cho biết, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí tạm cư cho các gia đình đã bàn giao mặt bằng nhưng chưa được bố trí vào khu tái định cư với mức kinh phí 3 triệu đồng/tháng. Theo quy định, các hộ dân sẽ được hỗ trợ 6 tháng tuy nhiên nếu trường hợp khu tái định cư chưa hoàn thiện thì sẽ tiếp tục gia hạn chính sách tạm cư cho người dân.

Chia sẻ về khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khi các khu tái định cư chưa hoàn thiện, ông Nguyễn Hồng Quế, Phó ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư (ban quản lý) cho biết thực tế việc niêm yết, chuẩn bị bồi thường, hỗ trợ cho những hộ dân sắp tới chủ yếu là những hộ thuần đất nông nghiệp. Riêng những hộ có nhà, đất ở đang vướng điều 85 Luật đất đai 2023 vì chưa chuẩn bị được khu tái định cư. Do chưa có khu tái định cư nên cán bộ thực thi không dám ký hồ sơ bồi thường.

Ông Quế cũng cho rằng hai khu tái định cư Tam Phước và Phước Tân phải đợi thêm thời gian ghi vốn, duyệt dự án đầu tư, thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng… Ban quản lý đề xuất có chủ trương cho người dân có nhà ở, đất ở tại dự án cao tốc bốc thăm tái định cư theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt và hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân đến khi hạ tầng tái định cư hoàn chỉnh.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công xây dựng từ tháng 6/2023 có tổng chiều dài toàn tuyến là 53,7km đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34km, qua Bà Rịa - Vũng Tàu là 19,7km.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần: dự án thành phần 1 dài 16km do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài 18,2km qua tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản và dự án thành phần 3 dài 19,5km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản.