Ô tô gặp nạn ở Đà Nẵng: Đề xuất lắp camera trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Ngày 24/1, ô tô khách gặp nạn tại km36+400 trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã được xe cẩu trọng tải lớn đưa lên khỏi vực sâu khoảng 30m.

Đây là xe khách loại 45 chỗ mang BKS 47B-010.67 của nhà xe Quỳnh Hương, tuyến Đắk Lắk - Hải Dương, do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở 22 người đang lưu thông bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu vào sáng 23/1. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, phương tiện đã vỡ nát. Phần thân và mui xe bị tách rời và biến dạng hoàn toàn.

Một số hành khách bị nạn cho hay, ô tô bị lật khoảng 3-4 vòng thì rơi xuống vực. Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk, xe gặp nạn không gửi dữ liệu giám sát hành trình trong 2 ngày (từ ngày 20/1 đến khi tai nạn xảy ra).

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ, gây ra vụ tai nạn. Phóng viên ghi nhận vào chiều 24/1, trời có mưa, kèm sương mù khiến tầm nhìn của tài xế tại khu vực này có phần hạn chế.

Khu vực này có đặc thù miền núi, nhiều đồi dốc nên có nhiều khúc cua khúc khủyu, kèm theo trời mưa vào chiều tối khiến đường trơn trượt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Chiều 23/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã đến kiểm tra tại hiện trường. Qua kiểm tra, ông Hùng nhận xét kết cấu hạ tầng, vạch sơn, biển báo tại đoạn đường xảy ra tai nạn có đầy đủ, đảm bảo an toàn.

Cũng tại khu vực này, vào tháng 12/2023, một ô tô đầu kéo mất kiểm soát, đâm toạc hộ lan, rơi xuống taluy âm sâu khoảng 30m. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương.

Nhận định các điều kiện an toàn trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, điển hình tại khu vực xảy ra tai nạn, ông Khuất Việt Hùng cho biết, sẽ phối hợp cùng Cục Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải), đánh giá mức độ an toàn và có phương án đảm bảo an toàn phù hợp với địa hình khu vực này.

Tại buổi làm việc với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sau vụ tai nạn trên, Thượng tá Phạm Hồng Hải, Phó Trưởng phòng CSGT Công an Đà Nẵng, cho biết đoạn La Sơn - Hòa Liên (thuộc tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan) được các đơn vị chức năng dự báo tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Ông Hải cho hay, thời gian qua, lực lượng CSGT luôn tăng cường tuần tra kiểm sát và trong vòng nửa tháng, đã xử lý gần 70 trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến đường này.

Còn ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu quản lý đường bộ III (Cục đường bộ Việt Nam) cho rằng, trong vụ tai nạn vào tháng 12/2023 và vụ tai nạn ngày 23/1 tại km36, các xe gặp nạn đều thuộc trong phạm vi hạn chế tốc độ 60km/giờ.

Ông Bình kiến nghị lực lượng CSGT tăng cường hơn nữa việc tuần tra, xử lý vi phạm liên quan đến tốc độ, vượt xe... đối với phương tiện lưu thông trên tuyến.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan nối Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng khởi công từ cuối năm 2013, dài 77,5km bao gồm hai đoạn là đoạn La Sơn - Hòa Liên và đoạn Hòa Liên - Túy Loan.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên mới đầu tư giai đoạn 1 với bề rộng mặt đường 12m. Tuyến đường được thiết kế với 2 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp và chưa có dải phân cách.

Trong phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 tuyến đường này chưa có đèn đường. Việc bố trí hệ thống chiếu sáng chỉ tập trung tại các vị trí quan trọng như trạm thu phí, đường bộ, trong hầm, đoạn giao nhau liên thông trên đường cao tốc...

Giám đốc Khu quản lý đường bộ III (Cục đường bộ Việt Nam) kiến nghị lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera giám sát, cũng như nhà mạng cần bổ sung trạm phát sóng trên tuyến để phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.