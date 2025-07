Người vi phạm bỏ xe, không nộp phạt sẽ không được cấp đổi giấy phép lái xe

Bạn đọc Duy Lê nêu thắc mắc: "Tôi vi phạm nồng độ cồn và bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng. Tôi bị cảnh sát tạm giữ xe máy và giấy phép lái xe (GPLX). Tuy nhiên thời gian ra quyết định xử phạt đã qua 12 tháng và tôi chưa nộp phạt.

Ngoài ra, chiếc xe máy của tôi khi đó có giá trị chỉ khoảng 3 triệu đồng nên tôi muốn bỏ xe. Vậy tôi có thể lấy lại GPLX hay phải đi thi sát hạch GPLX mới".

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn một người vi phạm ở Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Giải đáp thắc mắc này, sáng 27/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo khoản 4, Điều 62 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, chưa cấp, đổi lại GPLX với người vi phạm khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Chính vì vậy, người vi phạm sẽ không được cấp, đổi GPLX nếu chưa thực hiện quyết định xử phạt, nộp phạt vi phạm hành chính. Nói cách khác, nếu người vi phạm có ý định bỏ xe, không nộp phạt thì cũng sẽ không được cấp, đổi GPLX", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Nếu có ý định bỏ phương tiện, không nộp phạt vi phạm giao thông, người dân sẽ không được cấp, đổi GPLX (Ảnh: Trần Thanh).

Nhà chức trách khuyến cáo, khi tham gia giao thông, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về luật giao thông đường bộ. Khi vi phạm và bị lực lượng chức năng xử lý, xử phạt, người vi phạm cần chấp hành nghiêm các quyết định xử lý của cơ quan chức năng.