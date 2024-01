Hàng rào trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị cắt trộm

Ngày 20/1, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm việc tháo trộm trụ bê tông, cắt phá lưới thép gai hàng rào bảo vệ an toàn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Công an Bình Thuận phối hợp với UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo các lực lượng có liên quan kiểm tra để xử lý nghiêm và có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, giao thông tại khu vực nêu trên, không để người dân lợi dụng thực hiện các hành vi gây mất an toàn giao thông.

Nhà thầu thi công phản ánh thời gian qua xảy ra tình trạng mất cắp hàng rào (Ảnh: Hoàng Bình).

UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ GTVT khẩn trương có biện pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc.

Đơn vị này đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận đánh giá, thống kê thiệt hại để xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định.

Văn bản trên cũng yêu cầu các địa phương nơi có hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đi qua tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định nhằm giúp người dân hiểu rõ các nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Các địa phương liên quan cũng được yêu cầu chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng phá dỡ rào chắn, hộ lan, hàng rào bảo vệ đường cao tốc.

Trước đó, nhiều nhà thầu phản ánh thời gian qua đã xảy ra việc tháo trộm trụ và cắt phá lưới thép gai bảo vệ an toàn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.