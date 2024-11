Người đàn ông tử vong trên xe máy ở Bình Dương

Đến 11h30 ngày 11/11, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trên xe máy ở đường An Phú 06, phường An Phú.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc (Ảnh: Phạm Diện).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông M.H.C. (SN 1962, quê Hậu Giang) ngồi gục trên xe máy nên lại gần để kiểm tra, đưa nạn nhân xuống dưới vỉa hè nhưng ông C. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An có mặt lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera quanh khu vực.

Được biết, sáng 11/11, ông C. chạy xe máy đi khám bệnh nhưng phòng khám chưa mở cửa nên chạy xe về. Khi nạn nhân về gần đến phòng trọ thì dừng xe lại, sau đó tử vong.