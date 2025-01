Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM

Ngày 5/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip hơn 1 phút, ghi lại cảnh người đàn ông lái xe máy chở theo người phụ nữ bất ngờ chặn trước đầu một ô tô.

Người này chửi bới tài xế ô tô rồi dùng tay đấm mạnh vào cửa kính. Sau đó, ông này nhặt một cục đá trên vỉa hè tiến tới đập nát kính chắn gió và cửa kính ô tô kèm theo nhiều lời thách thức.

Người đàn ông cầm đá đập kính chắn gió ô tô

Vụ việc khiến nhiều người tập trung theo dõi nhưng không ai dám vào can ngăn. Giao thông qua khu vực ùn tắc. Sau khi đập nát kính ô tô, người này mới dừng lại và rời đi.

Tài xế và những người ngồi trong ô tô đã quay lại clip và đăng lên mạng xã hội. Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) vào khoảng 14h30 ngày 4/1.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ Công an quận Tân Phú cho biết, người đàn ông đập phá ô tô trên đường Lũy Bán Bích đã được Công an phường Hiệp Tân mời lên làm việc. "Công an phường đang lấy lời khai tài xế và người liên quan, lập hồ sơ chuyển lên Công an quận Tân Phú xử lý", vị này nói.