Vụ xe Audi chạy đến đâu đèn xanh đến đó: Có khả năng can thiệp bằng remote

Những ngày qua, clip được người dùng mạng xã hội lan truyền, ghi lại cảnh xe Audi khi chạy qua các giao lộ ở TP Thủ Đức thì các trụ đèn tín hiệu giao thông đều chuyển sang màu xanh để phương tiện này không phạm luật.

Đề cập đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên Dân trí, một số chuyên gia công nghệ đã đặt ra nghi vấn, không loại trừ khả năng hệ thống đèn tín hiệu giao thông bị một người nào đó can thiệp từ xa bằng remote (điều khiển từ xa).

Truy vết thiết bị điều khiển đèn

Một giảng viên khoa Điện - Điện tử, Đại học Khoa học Kỹ thuật TPHCM, cho biết, trụ đèn tín hiệu giao thông có can thiệp từ xa được hay không, phụ thuộc vào đơn vị thiết kế đèn.

Một số công ty thiết kế đèn không theo tiêu chuẩn, cho điều khiển từ xa thì hoàn toàn người ngoài có thể can thiệp được. Nếu hệ thống tín hiệu thiết kế theo tiêu chuẩn khóa bên ngoài, không ai tác động được, ngoài nhân viên kỹ thuật quản lý hệ thống được cấp phép.

Trụ đèn tín hiệu bất ngờ chuyển màu xanh khi chiếc Audi đi tới ở khu vực TP Thủ Đức (Ảnh: Cắt từ clip).

Trên thế giới và Việt Nam hiện có thuật toán tối ưu phương tiện lưu thông trên đường. Ví dụ, một tuyến đường thẳng có nhiều trụ đèn tín hiệu giao thông, thay vì để đèn hoạt động ngẫu nhiên, họ sẽ ưu tiên đèn xanh nối tiếp nhau tại các giao lộ để xe chạy một lượt thoát nhanh qua khu vực. Ở TPHCM có đường Điện Biên Phủ (quận 3) đang áp dụng thuật toán này.

Theo giảng viên khoa Điện - Điện tử, không loại trừ khả năng người ngồi trong chiếc Audi có thiết bị điều khiển từ xa can thiệp vào trụ đèn tín hiệu giao thông. Nếu người này am hiểu được việc sản xuất hệ thống đèn tín hiệu, có thể biết cách can thiệp.

Nhân viên kỹ thuật quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông có thể đến các giao lộ xảy ra vụ việc, xem hệ thống đèn đang được điều khiển từ xa bởi bao nhiêu nguồn. Khi loại bỏ những nguồn không cần thiết, kỹ thuật viên có thể truy vết được thiết bị điều khiển đèn. Tuy nhiên, chỉ truy vết được thiết bị điện tử can thiệp, còn ai sử dụng là chuyện khác.

"Nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới được bảo mật nghiêm ngặt nhưng vẫn có người hack được. Đèn giao thông là thiết bị bình thường, nên vẫn có khả năng can thiệp được. Theo tôi, việc gì cũng có thể xảy ra", vị này phỏng đoán.

Nghi vấn cắt ghép hình ảnh

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Ngọc Quỳnh, có kinh nghiệm 5 năm làm trong ngành thiết kế hệ thống đèn tín hiệu giao thông, cho biết, trước đây anh có hỗ trợ thành phố làm một chốt đèn tín hiệu giao thông có sử dụng remote điều khiển từ xa ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu, quận 3.

Anh nghi vấn tài xế xe Audi kia bố trí người ở các chốt đèn tín hiệu giao thông và can thiệp hệ thống bằng tay, bởi các tủ này có cửa dễ mở. Cũng có khả năng công tắc tay dành cho CSGT điều khiển đèn, được gắn một thiết bị bên ngoài vào và tác động từ xa được.

Tại một giao lộ khác ở TP Thủ Đức, đèn tín hiệu cũng chuyển màu xanh khi xe này đi tới (Ảnh: Cắt từ clip).

"Phải kiểm tra các tủ có gắn thiết bị ngoại lai không, trường hợp này cũng có thể xảy ra. Một số nước trên thế giới có chế độ ưu tiên cho xe cứu hỏa, cứu thương… qua các giao lộ, nước ta chưa lắp loại tủ đó. Qua theo dõi clip, tôi cũng nghi vấn đó là chiêu trò cắt ghép hình ảnh", anh Nguyễn Ngọc Quỳnh nói.

Cũng trong ngày 5/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức cho biết, đơn vị này đang nhờ các lực lượng liên quan truy tìm tài xế lái chiếc Audi trên để mời lên làm việc. Đến nay, danh tính tài xế chưa được công an xác định.