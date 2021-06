Người đàn ông bị đánh gục ở chốt kiểm soát dịch Gò Vấp

Dân trí Bị 2 người đánh liên tiếp vào vùng mặt, người đàn ông gục xuống tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn quận Gò Vấp, TPHCM.

Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh một người đàn ông bị đánh gục tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, gây xôn xao dư luận.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại chốt kiểm soát dịch đặt tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị, phường 1, quận Gò Vấp. Theo nội dung của đoạn clip, một người mặc sắc phục giống công an dùng tay đánh 2 lần vào mặt của một đàn ông đang bị khóa tay.

Tiếp đến, một nam thanh niên tiến lại đánh vào mặt của người đàn ông khiến nạn nhân gục xuống đường. Sau đó, người đàn ông được đưa lên xe máy chở đi.

Công an kiểm tra tại chốt kiểm soát Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị.

Sáng 9/6, đại diện UBND phường 1 (quận Gò Vấp) xác nhận có vụ việc trên và cơ quan công an đang xử lý.

Theo người này, tối 6/6, người đàn ông trên đã không chấp hành quy định kiểm dịch, xảy ra mâu thuẫn với tổ công tác và bị thành viên của đội SOS Hướng Nam (Đội tình nguyện hỗ trợ giao thông) đánh.

"Các thành viên của đội SOS này không phải lực lượng của phường, quận mà do Thành đoàn cử xuống để hỗ trợ tại các chốt kiểm soát dịch. Mấy em làm việc rất tích cực, nhưng do làm khuya nên thiếu kiềm chế bản thân. Nhiều trường hợp chống đối đều được chúng tôi đưa về trụ sở công an phường", đại diện UBND phường 1 cho hay.

Kể từ 0h ngày 31/5, UBND quận Gò Vấp lập 10 chốt trên các trục đường chính với mục đích kiểm soát người và phương tiện ra vào quận để thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Đến ngày 6/6, UBND quận Gò Vấp tiếp tục lập thêm 26 chốt kiểm soát phụ tại các hẻm thông với các quận Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh để ngăn tình trạng người dân né các chốt trên trục đường chính.

Lực lượng y tế, công an, dân phòng, dân quân được bố trí 24/24 tại 36 chốt này để kiểm tra giấy tờ, khai báo y tế của người đi đường.

Hoàng Thuận