Người dân ngồi chật kín SVĐ Điện Biên xem hợp luyện diễu binh, diễu hành

Sáng nay, hàng nghìn người dân địa phương, du khách, các khối thanh niên, học sinh đã ngồi chật kín sân vận động tỉnh Điện Biên theo dõi buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Ảnh: Hoàng An).

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - chủ trì kiểm tra buổi hợp luyện.

Dưới nền Quốc thiều trong lễ chào cờ, 3 biên đội gồm 10 trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay ngang qua sân vận động tỉnh Điện Biên (Ảnh: Vũ Minh Hiển).

Trực thăng tiếp tục bay vòng qua các công trình, di tích lịch sử như Đồi A1, Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang đồi A1... trước khi đáp xuống sân bay Điện Biên (Ảnh: Vũ Minh Hiển).

Khối Quân kỳ do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ tiến qua lễ đài (Ảnh: Hoàng An).

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam đều bước tiến vào lễ đài (Ảnh: Hoàng An).

Khối chiến sĩ Điện Biên với: Đại đoàn 308 - Quân Tiên phong; Đại đoàn 312 - Chiến thắng; Đại đoàn 316 - Bông Lau; Đại đoàn 304 - Vinh Quang; Đại đoàn Công pháo 351 và Trung đoàn Pháo cao xạ 367. Đây là các lực lượng góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, nòng cốt để xây dựng các Quân đoàn chủ lực, lực lượng Pháo binh, Công binh, Phòng không của Quân đội nhân dân Việt Nam (Ảnh: Hoàng An).

Khối Nữ lực lượng gìn giữ hòa bình của Quân đội Nhân dân Việt Nam (Ảnh: Hoàng An).

Khối Nữ Dân quân các dân tộc Tây Bắc (Ảnh: Hoàng An).

Hình ảnh những Cô Ba dũng sĩ của khối Nữ Du kích miền Nam cổ đeo khăn rằn, đội nón tai bèo, bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi... (Ảnh: Hoàng An).

Qua buổi hợp luyện, các đơn vị sẽ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, làm cơ sở để tiếp tục huấn luyện lực lượng và tiến hành hợp luyện tiếp theo với các khối diễu binh, diễu hành do Bộ Công an và tỉnh Điện Biên đảm nhiệm trong những ngày tới (Ảnh: Hoàng An).

Khối Công an nhân dân Việt Nam dẫn đầu là xe chỉ huy, tiếp theo là Tổ Cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (Ảnh: Hoàng An).

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông (Ảnh: Hoàng An).

Khối Dân công hỏa tuyến. Dự kiến Sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ diễn ra vào sáng 3/5, tổng duyệt sáng 5/5 (Ảnh: Hoàng An).

Các lực lượng sau khi diễu hành qua lễ đài sân vận động, tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường trung tâm thành phố, tiến về Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự đón chào, cổ vũ nhiệt tình của người dân đứng dọc hai bên đường (Ảnh: Hoàng An).