Ngoài vẽ bậy, metro số 1 TPHCM còn xảy ra việc mất trộm tài sản

Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM vừa gửi công văn khẩn tới UBND và Công an TP Thủ Đức về việc hỗ trợ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ngoài việc trình bày lại vụ việc vẽ bậy lên các toa tàu metro trong depot Long Bình (TP Thủ Đức) vừa diễn ra, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, thời gian qua, tuyến metro số 1 cũng bị mất trộm tài sản, thiết bị đoạn trên cao từ khu vực nhà ga Thảo Điền đến nhà ga Bến xe Suối Tiên. Kẻ gian đã cắt trộm cáp tiếp địa, tháo các neo tà vẹt... của nhà thầu đang thi công.

Tuyến metro số 1 TPHCM, đoạn đi qua địa phận TP Thủ Đức (Ảnh: Hải Long).

Qua các vụ việc này, ban quản lý nhận định, tình hình an ninh, an toàn cho công tác thi công dự án metro số 1 đang diễn biến phức tạp. Thậm chí, các vụ việc có thể gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh dự án quan trọng của TPHCM, một biểu tượng cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Để đảm bảo an ninh, tránh các sự cố tương tự, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đề nghị các cơ quan hỗ trợ, tăng cường công tác phòng, chống tội phạm. UBND TP Thủ Đức cần chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ban quản lý và nhà thầu thi công xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự cho tuyến metro số 1, đoạn đi qua TP Thủ Đức.

Công an TP Thủ Đức cần sớm hỗ trợ điều tra, truy tìm người vẽ bậy, trộm cắp tài sản để đảm bảo an ninh trật tự và bảo toàn tài sản cho dự án.

Theo báo cáo từ phía nhà thầu, đêm 29, rạng sáng 30/4, công ty bảo vệ tại depot Long Bình đã bố trí 16 nhân viên trực, chia thành 4 tổ và tuần tra 1 lần/tiếng. Trong phiên tuần tra lúc 3h15 ngày 30/4, sự việc chưa bị phát hiện.

Đến 4h15, các vết vẽ bậy được tổ bảo vệ tuần tra phát hiện. Một toa của đoàn tàu số 3, metro số 1, bị vẽ bậy 2 bức có diện tích 4m2 và 6m2.

Vị trí metro số 1 bị vẽ bậy nằm kế cận khu vực nhà dân, được ngăn cách bởi một bức tường tương đối thấp.

Đây là lần thứ 2 các toa tàu metro số 1 tại depot Long Bình bị vẽ bậy. Trước đó, ngày 11/6/2022, hai toa tàu metro số 1 từng bị sơn vẽ bậy tại khu vực này.

Tàu metro số 1 có tổng cộng 17 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có 3 toa dài 61m (đều đậu tại depot Long Bình). Tàu được sản xuất tại Nhật Bản, tốc độ 110km/h (đoạn trên cao) và 80km/h (đoạn ngầm).