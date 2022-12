Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết lãnh đạo dưới mọi hình thức

Theo đó, để đảm bảo người dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phân công trực Tết, bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống "tương thân, tương ái", chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói, không có chỗ ở trong dịp Tết.

Thanh Hóa nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức (Ảnh minh họa trên Internet).

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo các đơn vị cần tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với các mạng, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong ngày Tết.

Chỉ thị cũng nêu rõ, không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; dành thời gian nghỉ Tết chủ yếu cho gia đình, người thân; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Đồng thời, tập trung theo dõi đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có phương án hoặc đề xuất với cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường.

Duy trì chuỗi cung ứng nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời lao động cho doanh nghiệp trước và sau Tết Nguyên đán; tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm công chức, viên chức, người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các quy định về đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, tập trung vào các mặt hàng thực hiện bình ổn giá.

Bố trí đủ phương tiện giao thông công cộng và bảo đảm an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trong dịp Tết.

Để đón Tết an toàn, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Biên phòng và các đơn vị liên quan cần thực hiện nghiêm việc trực Tết, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm; không để xảy ra đốt pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là đêm giao thừa. Thực hiện cao điểm rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên toàn tỉnh.