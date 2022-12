Hà Nội nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết lãnh đạo

Nội dung trên thể hiện trong Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành.

Trụ sở Thành ủy Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Trường).

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân Thủ đô đón mừng năm mới 2023 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội theo quy định; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết…, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, yêu cầu các cấp thực hiện tốt theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui Xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp bằng mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định…

Bên cạnh đó, cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ...

Các cơ quan liên quan cần tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính trên địa bàn.

Đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP cần chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn không gian mạng trên địa bàn Thủ đô.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả, kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân vui xuân, đón tết. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ...