Nghệ An, Thanh Hóa sẵn sàng đón hàng nghìn lao động từ Bắc Giang trở về

Dân trí Nhằm giúp tỉnh Bắc Giang giảm bớt những khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều địa phương đã lên kế hoạch đưa người lao động từ Bắc Giang về quê.

Hơn 300 người Nghệ An có nguyện vọng về quê

Chiều 12/6, trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đã có 326 người của địa phương đăng ký từ Bắc Giang trở về quê theo nguyện vọng.

Công dân Nghệ An từ Bắc Giang trở về quê sẽ được thực hiện cách ly theo quy định (Ảnh minh họa).

"Chúng tôi đón về các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung tại Bắc Giang an toàn và khi về địa phương tiếp tục lấy mẫu, cách ly tại nhà theo quy định", ông Bùi Đình Long cho biết.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết thêm: "Hiện Nghệ An đã đón 18 trường hợp sau khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần tại Bắc Giang. Tất cả những trường hợp này đã hoàn thành cách ly tập trung tại Bắc Giang, mặc dù vậy về Nghệ An họ tiếp tục được cách ly tại gia đình 14 ngày nữa".

Trước đó, ngày 11/6, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức đưa người lao động tỉnh Nghệ An từ tỉnh Bắc Giang trở về địa phương.

Trong đó, đối tượng ưu tiên là phụ nữ đang mang thai, phụ nữ có con nhỏ dưới 6 tháng tuổi; người cao tuổi có bệnh lý nền; các trường hợp F0 đã khỏi bệnh (nếu có); các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; người lao động đang ở trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã được sàng lọc, xét nghiệm RT-PCR âm tính nhiều lần và có nguyện vọng trở về địa phương.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 12-15/6, đợt 1 sẽ đón 326 công dân có nguyện vọng trở về địa phương.

Các công dân được đón về quê mang đồ dùng cá nhân gọn gàng và các giấy tờ liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu; phải chấp hành các quy định về thời gian, địa điểm đón, tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo, hướng dẫn trong suốt quá trình tập kết và di chuyển; tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị cần thông báo để huyện, xã và gia đình các công dân nắm rõ, chuẩn bị điều kiện để cách ly người lao động ngay sau khi xuống xe.

Cần giám sát công dân cách ly tại nhà, tránh tình trạng người lao động về đi lại tự do. Các cơ quan phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón người về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch...

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì tổ chức xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện việc đón người lao động Nghệ An từ Bắc Giang tạm thời trở về địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn; xây dựng kịch bản cụ thể việc đưa đón, cách ly đối với từng đối tượng; nắm chắc địa chỉ của người lao động, tổ chức đón tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và các địa phương có người lao động từ Bắc Giang trở về.

Ngành Giao thông vận tải bố trí phương tiện để đưa đón; phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An trong quá trình đón tiếp, vận chuyển công dân về bàn giao tại các địa phương.

Đối với những trường hợp F1 (đã hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà) phải có xe đưa đón riêng, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Thanh Hóa sẵn sàng hỗ trợ người lao động về địa phương

Được biết, Thanh Hóa có hơn 1.900 công nhân đang ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cần hỗ trợ đưa về địa phương.

Mục đích đưa người lao động tạm thời trở về địa phương nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; bảo đảm công tác phòng, chống dịch, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời, giúp tỉnh Bắc Giang giảm bớt những khó khăn khi phải vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phải bảo đảm hậu cần phục vụ người lao động chưa trở lại làm việc, đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương hỗ trợ số lao động người Thanh Hóa đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương.

Ngày 12/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương hỗ trợ số lao động người Thanh Hóa đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang.

Địa phương này thành lập tổ công tác, có nhiệm vụ bố trí các đầu mối và chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện phương án đón, tiếp nhận số lao động về.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, các ca F0 đề nghị tỉnh Bắc Giang giữ lại, theo dõi và điều trị. Các ca F0 đã khỏi bệnh, xét nghiệm âm tính 3 lần sẽ phải cách ly 14 ngày, tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và bố trí cách ly 1 người/phòng.

Các trường hợp khác thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày thứ nhất, thứ 6 và thứ 13 khi trở về địa phương. Số lao động sẽ được vận chuyển về khu cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc Trường Đại học Hồng Đức để lấy mẫu xét nghiệm lần 1. Sau đó, Sở Y tế thực hiện điều tiết, hướng dẫn, quy định áp dụng biện pháp cách ly cụ thể từng cá nhân (tập trung hoặc tại nhà).

Đối với trường hợp cách ly tại nhà, giao UBND các xã, phường, thị trấn, trạm y tế, Tổ giám sát cộng đồng và gia đình có trách nhiệm giám sát cách ly; cá nhân người cách ly phải thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan y tế địa phương khi thực hiện cách ly tại nhà.

Nguyễn Phê - Thanh Tùng