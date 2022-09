Ngao chết trắng sau vụ chìm tàu chở hơn 1.000 tấn dầu

Nhiều ngày qua, UBND xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đã tiếp nhận nhiều đơn thư kiến nghị của các hộ dân nuôi ngao về việc trên diện tích hàng trăm hecta nuôi ngao tự dưng chết hàng loạt. Người dân nơi đây cho rằng, nguyên nhân ngao chết là do ảnh hưởng của sự cố tràn dầu từ tàu Hà An 01.

Trước đó, ngày 8/9, tàu Hà An 01, số đăng ký HP 5767, trọng tải 1.232 tấn, chở 1.077 tấn dầu DO nằm neo, chờ thủy triều vào luồng cảng Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), trên tàu có 6 thuyền viên và 1 giám định viên. Do mưa dông, sóng to, gió lớn, tàu bị nước tràn vào hầm mũi, khiến tàu mất hệ thống điện, không còn khả năng điều động...

Tàu Hà An 01 chở hơn 1.000 tấn dầu DO gặp sự cố trên biển (Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cung cấp).

Sau đó, tàu Hà An 01 đã được tàu Tân Cảng 28 kéo vào khu vực gần phao số 0 chờ thủy triều để vào cảng. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tàu Hà An 01 bị chìm và có hiện tượng tràn dầu ra biển. Đến đêm ngày 11/9, các cơ quan chức năng đã khắc phục được sự cố này.

Tuy nhiên, sau sự cố tràn dầu DO của tàu Hà An 01, nhiều hộ dân nuôi ngao tại bãi biển xã Thái Đô, huyện Thái Thụy tá hỏa khi phát hiện nhiều héc ta ngao chết trắng trên bãi triều.

Ngao chết trắng bãi khiến người nuôi trồng khốn đốn.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thông, trú xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, cho biết, gia đình ông nuôi gần 2 hecta ngao. Ngày 8/9, ông biết thông tin tàu Hà An 01 chở dầu bị chìm, đến khuya cùng ngày ông ra bãi ngao của gia đình mình đang nuôi trồng thì bàng hoàng phát hiện ngao nổi trắng mặt bãi.

Còn gia đình ông Phạm Văn Thăng, một người nuôi ngao ở xã Thái Đô cho biết, gia đình có tổng diện tích nuôi ngao 27ha. Trung bình mỗi 1ha gia đình ông Thăng đầu tư khoảng 800 triệu đồng, bây giờ ngao chết trung bình từ 30-35% thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Trước sự việc trên, nhiều hộ dân nuôi ngao đã gửi đơn đến UBND xã Thái Đô trình bày nguyện vọng, mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngao bị chết, đồng thời có phương án xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường và có phương án hỗ trợ để bà con sớm khôi phục lại việc nuôi trồng thủy hải sản.

Nhiều hộ nuôi ngao mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngao bị chết, đồng thời có phương án xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường.

Theo lãnh đạo xã Thái Đô, sau khi xảy ra sự cố tàu chở dầu Hà An 01 bị chìm thì xã đã cử một tổ công tác phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng Trạm chăn nuôi thú y huyện trực tiếp đi kiểm tra bãi triều nuôi ngao trên địa bàn với diện tích khoảng 500ha.

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác xác định có hiện tượng mặt bãi triều bị đọng dầu và ngao chết rải rác. Sau đó, tại một số điểm có hiện tượng ngao chết hàng loạt.

Liên quan đến sự việc trên, UBND huyện Thái Thụy cũng đã báo cáo cấp tỉnh. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình cũng đã cử đoàn công tác về xã lấy mẫu đất, mẫu nước, mẫu ngao để xem xét, xét nghiệm và đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân ngao chết.