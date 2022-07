(Dân trí) - Cầu vòm sắt vượt hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành. Đây là cây cầu thi công trong không gian chật hẹp, đi thấp dưới gầm cầu vành đai 3 với tổng mức đầu tư là 65 tỷ đồng.

Ngắm cây cầu vòm sắt vượt hồ đầu tiên ở Hà Nội trước ngày thông xe (Video: Quân Đỗ).

Cầu vòm sắt đi dưới gầm đường vành đai 3 trên cao có mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, bề rộng phần xe chạy 6m. Kết cấu nhịp dầm vòm dạng ống thép, tổng chiều dài cầu 297,2m.

Theo ghi nhận, một phần cầu đã thảm nhựa mặt đường, lan can dọc 2 bên cây cầu được lắp đặt biểu tượng của Thủ đô Hà Nội - Khuê Văn Các.

Dự án xây dựng cầu vòm sắt dành cho xe máy đi thấp qua hồ Linh Đàm (nằm dưới gầm cầu cạn Vành đai 3) được khởi công xây dựng từ đầu năm 2021. Công trình dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và một số lý do khách quan, dự án bị chậm tiến độ so với hợp đồng ban đầu. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành và sớm đưa vào sử dụng.

Thành cầu bên ngoài được sơn phủ màu xanh nhìn khá đẹp mắt.

Theo một lãnh đạo thuộc phòng Giám sát 1 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông Hà Nội) cho biết, dự án xây dựng cây cầu vòm sắt đã hoàn thành khoảng 98% khối lượng công việc.

Trong một vài ngày tới, sẽ thảm bê tông nhựa khoảng hơn 100m cầu còn lại tới nút giao phố Hoàng Liệt.

Còn tại khu vực lối dẫn vào cây cầu vòm sắt giao cắt đường Nguyễn Hữu Thọ đã hoàn thành.

Được biết, cầu vòm sắt là hạng mục bổ sung của dự án cầu cạn Vành đai 3 dưới thấp vượt hồ Linh Đàm đã thông xe tháng 10/2020.

Sau khi đưa vào sử dụng, cầu vòm sắt được kỳ vọng sẽ giảm tải lưu lượng giao thông cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, khu vực bán đảo Linh Đàm.