Tình tiết mới vụ nhiều bộ xương trong hang đá ở Nghệ An

Ngày 4/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, một nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, vụ việc phát hiện nhiều bộ xương trong hang đá Lèn Chùa (xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) không liên quan đến án mạng hay yếu tố quân sự.

Các lực lượng chuyên môn đang tiếp tục điều tra để làm rõ danh tính và nguồn gốc các bộ hài cốt.

“Chúng tôi khẳng định không có dấu hiệu của tội phạm. Về việc đây có phải là xương người cổ hay không, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức. Nhưng chắc chắn không phải một vụ án hình sự”, nguồn tin nói.

Nhiều bộ xương trong hang đá Lèn Chùa được đưa ra rửa sạch phục vụ cho việc nghiên cứu (Ảnh: Lông Không).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin vào khoảng 13h30 ngày 23/4, người dân phát hiện hai bộ xương người tại cửa hang Lèn Chùa - khu vực giáp ranh giữa hai xã Nghĩa Thành và Nghĩa Hưng (huyện Nghĩa Đàn), sau đó lập tức báo cho chính quyền địa phương.

Công an xã Nghĩa Thành nhanh chóng phối hợp với Tổ Công an địa bàn và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đến hiện trường.

Qua kiểm tra sơ bộ, các bộ xương không có dấu hiệu bị tác động cơ học hoặc thương tích. Các mẫu vật được thu thập để đưa đi giám định, phục vụ điều tra chuyên sâu.

Một cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, không loại trừ khả năng các bộ xương này thuộc về cư dân cổ, sống trong hang đá hoặc bị chôn theo nghi thức mai táng cổ.

Để xác định được cụ thể niên đại, chủng người, hoặc văn hóa liên quan cần phải có kết quả phân tích chuyên sâu từ các viện chuyên ngành như Khảo cổ học, Giám định Pháp y và Di truyền học.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các mẫu xương (Ảnh: Long Không).

Lèn Chùa nằm trong vùng đồi núi đá vôi, có nhiều hang động tự nhiên, từng ghi nhận các dấu tích cư trú của người tiền sử tại một số địa phương lân cận. Vì vậy, giả thiết về một di chỉ khảo cổ học chưa từng được phát lộ đang được đặt ra.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp cùng chuyên gia để làm rõ các yếu tố niên đại, chủng tộc, nguyên nhân tử vong nếu có, đồng thời khoanh vùng bảo vệ hiện trường theo hướng tiếp cận khảo cổ học.