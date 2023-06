Nam thanh niên tử vong sau cuộc nhậu cạnh Thác Chó

Ngày 3/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, các lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc anh P.Q.Đ. (SN 1989, ở huyện Hòa An), tử vong dưới Thác Chó, thuộc địa phận xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An.

Theo cảnh sát, sáng 2/6, anh Đ. cùng 3 người bạn là Nông Văn Lợi, Trần Văn Kiên và Phan Trung Kiên đến Thác Chó, để tụ tập ăn uống. Trong lúc ăn uống, 4 người có sử dụng rượu.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 14h30 cùng ngày, anh Đ. đi ra bờ thác ngồi chơi. Lúc này, thác đang trong mùa ít nước, nước chảy không xiết.

Đến khoảng 15h, có người đi qua thác nước hô hoán có thi thể đang nổi trên mặt nước. Sau đó anh Nông Văn Lợi và anh Trần Văn Kiên đưa nạn nhân lên bờ và sơ cứu nhưng không có kết quả.

Anh Kiên sau đó đã gọi điện báo tin về cho gia đình người nhà nạn nhân.

Vụ việc đang được làm rõ.