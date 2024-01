Nam giảng viên đại học chết trong nhà công vụ

Sáng 7/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương), cho biết, nam giảng viên Đại học quốc gia TPHCM chết trong nhà công vụ không phải án mạng. Nạn nhân chết nghi do bệnh lý và đang chờ kết quả khám nghiệm.

Người tử vong được xác định là anh V.D.N. (34 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú tại nhà công vụ 2, Đại học quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương).

Nhà công vụ 2, nơi nạn nhân tử vong (Ảnh: Nhà công vụ 2 - ĐHQG).

Theo thông tin ban đầu, sáng 6/1, nhóm bạn của N. tới nhà công vụ để rủ anh này đi chơi.

Gọi điện thoại nhưng người này không nghe máy, cửa phòng khóa trong, N. vẫn nằm trên giường nên mọi người rời đi.

Trưa cùng ngày, nhóm bạn quay lại nhưng N. vẫn chưa dậy nên nghi có chuyện chẳng lành.

Một người trong nhóm đã trèo qua ban công, vào trong, phát hiện anh N. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Anh N. là giảng viên một trường đại học thuộc Đại học quốc gia TPHCM, sống một mình tại căn phòng nơi xảy ra vụ việc.