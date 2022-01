Mỹ công bố kết quả thanh sát an ninh hàng không tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Dân trí Cục An ninh vận tải Mỹ vừa thực hiện thanh sát an ninh hàng không tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, đánh giá cao sự đồng bộ trong việc thực hiện quy trình và công tác hiệp đồng giữa các cơ quan.

Trong đợt thanh sát, đánh giá kéo dài 12 ngày từ 2/12/2021- 13/12/2021, đoàn giám sát viên an ninh hàng không của Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) xem xét công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng của Việt Nam tại hai Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội và Tân Sơn Nhất - TPHCM.

Đây là chương trình đánh giá điểm xuất phát bảo đảm an ninh của TSA đối với các cảng hàng không có chuyến bay hành khách hoặc hàng hóa (LPD) đến Mỹ.

Đoàn giám sát viên TSA làm việc tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Ảnh: TIA).

Đoàn giám sát viên TSA cũng thực hiện thanh sát công tác đảm bảo an ninh đối với hàng hóa của 10 hãng hàng không nước ngoài đang khai thác tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất và thanh sát công tác đảm bảo an ninh đối với hành khách của Vietnam Airlines tại Tân Sơn Nhất. Việc kiểm tra thực hiện với cả các doanh nghiệp cung ứng suất ăn, xử lý hàng hóa, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay theo các tiêu chuẩn của chương trình an ninh MSP của Mỹ.

Sau 12 ngày làm việc liên tục, TSA đã thông báo các nội dung kiểm soát an ninh hàng không gồm: Tổ chức bảo đảm an ninh hàng không; biện pháp phòng ngừa; Quản lý ứng phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp theo Amex 17 bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 17 đã được Việt Nam triển khai, đáp ứng các yêu cầu của ICAO.

TSA đánh giá cao sự đồng bộ trong việc thực hiện các quy trình của các Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất và công tác hiệp đồng giữa các cơ quan trên địa bàn các cảng hàng không.

TSA đã kết thúc đợt đánh giá an ninh hàng không tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đoàn giám sát viên TSA cho biết, các hãng hàng không nước ngoài đều có đánh giá cao về chất lượng soi chiếu an ninh hàng không của các Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất đối với hàng hóa đi Hoa Kỳ.

Kết thúc cuộc đánh giá và thanh sát, TSA không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào liên quan đến công tác đảm bảo an ninh của Việt Nam tại hai Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo Bộ Giao thông vận tải về kết quả đánh giá của TSA về công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng của Việt Nam.

Châu Như Quỳnh