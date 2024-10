Mưa lớn khiến nhiều nhà dân, đường ở Quảng Trị bị ngập và chia cắt

Do ảnh hưởng của bão, ngày 27/10, nhiều địa phương tại Quảng Trị có mưa to đến rất to. Tại một số khu vực như: thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), xã Vĩnh Kim (huyện Vĩnh Linh) và thành phố Đông Hà, lượng mưa đo được trên 200mm.

Nhiều tuyến đường tại Quảng Trị bị chia cắt do mưa lũ (Ảnh: Nhật Anh).

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông, suối ở Quảng Trị dâng cao, nhiều tuyến đường, ngầm tràn ở các huyện Đakrông và Hướng Hóa bị ngập 0,5-1,2m, gây ách tắc giao thông.

Tại các điểm ngập sâu, chia cắt, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng xung kích, công an, quân sự tổ chức canh gác, lập rào chắn đảm bảo an toàn, không cho người và phương tiện qua lại.

Tại huyện Vĩnh Linh, một số xã đã bị ngập cục bộ, nước sông đang lên nhanh, sát mép mặt đê tả sông Bến Hải và sắp tràn qua đê.

Tại huyện Cam Lộ, nước đã tràn vào nhà nhiều hộ dân (Ảnh: Nhật Anh).

Còn tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị), mưa lớn kéo dài kèm theo nước từ trên rừng đổ xuống khiến 10 hộ dân tại khu dân cư Tân Trúc, thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu bị ngập lụt.

"Nước lên nhanh nên gia đình tôi không kịp đưa đồ đạc lên cao, một vài bao lúa, máy giặt, tủ lạnh bị ướt, chưa biết có hư hỏng không", ông Hoàng Ngọc Thơ (62 tuổi), trú thôn Nam Hiếu nói.