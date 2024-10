Container mất lái lao thẳng vào nhà dân

Vụ việc xảy ra lúc 12h ngày 27/10, tại tổ dân phố 8, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Thời điểm này, container mang biển số 29H-386.xx kéo theo rơ-moóc 29R-510.xx, do tài xế Nguyễn Minh Nghiêm, trú tại tỉnh Bình Thuận điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, trên quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nhật Anh).

Do thời tiết mưa to, đường trơn, xe container đã mất lái, lao vào nhà một người dân ven đường. Rất may thời điểm xảy ra tai nạn, không có ai ở trong nhà.

Tài xế Nghiêm bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Xe container hư hỏng nặng, khoảng 10m hàng rào, một mảng tường và mái tôn trước sân của nhà dân bị hư hỏng, đổ sập.