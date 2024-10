Cây đổ hàng loạt, sóng đánh tốc gạch vỉa hè ven sông Hàn do bão Trà Mi

Trưa 27/10, mưa đã ngớt, gió từ cơn bão số 6 (bão Trà Mi) cũng giảm, nhưng do ảnh hưởng của bão đã khiến một đoạn lớn vỉa hè gần bờ sông Hàn (đoạn gần cầu Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) bị sóng đánh tan nát (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mực nước sông dâng cao kết hợp với gió mạnh vào sáng 27/10 khiến sóng lớn từ sông Hàn liên tục đánh vào vỉa hè đường Như Nguyệt (quận Hải Châu) khiến nơi đây bị thiệt hại không ít (Ảnh: Hoài Sơn).

Hàng loạt trụ điện trang trí sát sông Hàn bị sóng xô ngã, nằm la liệt (Ảnh: Hoài Sơn).

Một mảng lớn gạch lát vỉa hè dọc bờ sông Hàn bị bong tróc (Ảnh: Hoài Sơn).

Gạch nằm la liệt trên đường Như Nguyệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Mưa lớn kèm gió mạnh cũng khiến hàng loạt cây xanh ở nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng bị đổ, gãy nhánh, đè vào phương tiện đậu bên dưới (Ảnh: Hoài Sơn).

Công nhân Công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng dọn dẹp cây đổ trước Trường THPT Phan Chu Trinh, thành phố Đà Nẵng vào trưa 27/10 (Ảnh: Bùi Minh).

Mưa lớn cũng khiến một số cây cối gãy đổ, gây ách tắc giao thông trên đèo Hải Vân. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, cơ quan chức năng đang tạm cấm đường lên đèo để đảm bảo an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).