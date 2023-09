Mưa lớn gây ngập, sạt lở nhiều tuyến quốc lộ ở miền Trung

Chiều 26/9, nhiều địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn. Mực nước ở các sông như Ngàn Phố, Ngàn Trươi, Ngàn Sâu dâng cao.

Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 1A, đoạn qua phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ngập cục bộ. Người và phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp khó khăn.

Quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, xảy ra ngập vào chiều 26/9 (Ảnh: Văn Quốc).

Sáng cùng ngày, quốc lộ 8A (đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) xảy ra sạt lở. Hàng chục khối đá từ mái taluy dương lăn xuống đường dẫn đến ách tắc giao thông. Lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, máy móc để dọn khối lượng đất đá nhằm thông tuyến trở lại.

Tại huyện Hương Khê, một số cầu tràn qua sông Ngàn Sâu, đoạn qua địa phận xã Hương Trạch, Hương Đô, Hương Liên, Hương Lâm; đường liên xã Hương Xuân - Hương Vĩnh bị ngập, không thể lưu thông.

Tuyến đường vào bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, bị chia cắt do mưa lũ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tuyến đường vào bản Rào Tre (xã Hương Liên) ngập sâu, nước chảy cuộn xiết, giao thông chia cắt hoàn toàn. Tại các tuyến đường ngập, chính quyền cử lực lượng túc trực hướng dẫn giao thông và cắm biển cảnh báo.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, hơn 4.300 học sinh từ cấp mầm non đến THCS tại huyện Hương Khê được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Tại tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, trong hai ngày 25-26/9, nhiều địa phương của tỉnh này có mưa to đến rất to.

Mưa lớn khiến nước sông, suối trên địa bàn dâng cao, nhiều ngầm tràn ngập sâu và 22 thôn, bản bị chia cắt.

Đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh và một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị lở đá, tắc đường.

Quốc lộ 9B ở Quảng Bình xảy ra sạt lở (Ảnh: Bộ đội biên phòng Quảng Bình).

Dự báo, từ ngày 26/9 đến ngày 28/9, khu vực Quảng Bình có mưa vừa đến mưa to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm. Hiện nay, mực nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt khoảng 38% dung tích thiết kế, riêng các hồ chứa ở Minh Hóa đạt trên 90% dung tích thiết kế.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, hai ngày qua, khu vực tỉnh Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa lớn. Dự báo, đến ngày 28/9, tỉnh này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều địa phương trên địa bàn xảy ra mưa lớn, dày hạt khiến phương tiện di chuyển qua các tuyến đường giao thông chính như quốc lộ 1A, đường tránh quốc lộ 1A, quốc lộ 217, quốc lộ 47 gặp nhiều khó khăn. Đa số các phương tiện phải hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn.

Đoạn đường qua đập tràn tại xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân bị ngập (Ảnh: Xuân Như).

Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương cần tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.