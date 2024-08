Mưa lớn cuốn trôi xe máy, ngập nhiều vườn thanh long ở Bình Thuận

Ngày 28/8, lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, cơn mưa lớn kéo dài vào tối qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực trồng thanh long ở các xã Hàm Mỹ, Tân Lập, Hàm Kiệm. Nhiều ngôi nhà và tuyến đường tại các xã này cũng bị ngập, giao thông bị chia cắt.

Nhiều vườn thanh long ở huyện Hàm Thuận Nam bị ngập sâu (Ảnh: Phú Việt).

Đến trưa nay, tại xã Hàm Mỹ, nước vẫn còn ngập sâu ở khu vực dân cư ven đường ĐT 719B, có nơi ngập sâu hơn 1m. Nhiều vườn thanh long chỉ còn thấy ngọn, các tuyến đường liên thôn, liên xã vẫn bị chia cắt.

Tại xã Tân Lập, nước chảy mạnh đã cuốn trôi xe máy của người dân. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân di dời đồ đạc và thực hiện công tác cứu hộ. Xe máy bị cuốn trôi đã được trục vớt lên bờ.

Cơ quan chức năng hỗ trợ người bệnh di dời khỏi vùng ngập (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Thuận, trong 24 giờ qua, khu vực các huyện Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân, Thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. UBND huyện Hàm Thuận Nam đang tiếp tục triển khai hỗ trợ người dân và thống kê thiệt hại do đợt mưa lớn gây ra.