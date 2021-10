Một học sinh tử vong, 17 em phải cấp cứu vì ngộ độc khi ăn quả rừng

Dân trí Sự việc xảy ra tại thôn Hát Tình, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) khi nhóm học sinh hái quả rừng hồng trâu để ăn; 17 học sinh phải đi cấp cứu, một em tử vong.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 2/10, trên đường đi học về, một nhóm học sinh gồm 17 em thấy cây rừng ven đường trên đồi có nhiều quả chín đã rủ nhau hái ăn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và nôn, tiêu chảy và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu, điều trị.

Đến 23h30 phút ngày 3/10, tổng cộng có 17 học sinh phải nhập viện.

Bệnh nhân bị ngộ độc quả hồng trâu đang điều trị tại Bệnh viên đa khoa huyện Văn Bàn

Trong quá trình điều trị có em G.S.N. (9 tuổi) diễn biến nặng, hôn mê, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để tiếp tục cấp cứu và điều trị nhưng em đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 3/10, có 8 bệnh nhi được hội chẩn và chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, hiện nay sức khỏe ổn định. Tám em học sinh còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn sức khỏe đang ổn dần.

Theo các nhà khoa học lâm nghiệp, cây hồng trâu có nhiều tên gọi (cây rom, mề gà, khua mật, móc quạ) là một loại quả rừng thường mọc ở núi đá thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, thuộc dạng thân leo, vỏ thân cây màu xanh nhạt, có gai nhọn, cứng.

Quả hồng trâu mọc trên rừng có độ độc cao (Ảnh cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai ).

Lá cây to bằng hai đầu ngón tay, dài 11-12cm, quả to gần bằng quả trứng gà, vỏ nhẵn mượt không có lông, quả non vỏ màu xanh nhạt, khi chín màu tím và hơi mềm, bên trong có lớp vỏ màu hồng, mỗi quả có từ 4-6 hạt, các hạt có một lớp cùi màu trắng đục, nhiều nước và mềm bao bọc, bên trong cùi có một hạt to bằng hạt ngô có màu tím và hơi dẹt...

Theo nghiên cứu của Trung tâm Phòng chống nhiễm độc - Học viện Quân y, độc tố của quả hồng trâu là alcaloid, chứa chính trong nhân hạt của quả, tác động chủ yếu lên tế bào cơ tim và gây phù phổi cấp, người ăn phải bị ngộ độc có thể chết do suy hô hấp và trụy tim mạch. Hiện nay, vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu mà chỉ điều trị căn nguyên và điều trị triệu chứng là chủ yếu.

Khi ngộ độc, cần chuyển nạn nhân đến bệnh viện bằng xe cơ giới (tuyệt đối không để bệnh nhân đi bộ). Cần tăng cường thải độc tố, duy trì chức năng sống, xét nghiệm, theo dõi và điều chỉnh chất điện giải trong máu.

Phạm Ngọc Triển