Mở cửa trở lại 3 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội, Hòa Bình

Mở lại 3 trung tâm đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị đã phối hợp, gửi các văn bản đề nghị cơ quan công an cùng các bên liên quan đề nghị sử dụng lại cơ sở vật chất, thiết bị kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang tạm dừng hoạt động. Cục đã khẩn trương đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều động đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ để tạm thời cho các trung tâm đủ điều kiện hoạt động trở lại để phục người dân và doanh nghiệp.

Đề xuất mở lại trung tâm đăng kiểm tại Hòa Bình. (Ảnh: Thái Bá).

Đơn vị này cũng bố trí cán bộ giám sát, kiểm tra thông qua hệ thống giám sát trực tuyến hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đối với các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; chỉ đạo tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới chặt chẽ, đúng quy định.

Tính đến hiện tại, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tạm thời cho hoạt động trở lại đối với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 5003V, Chi nhánh đăng kiểm 5003V, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 5005V, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 5007V (ở TP. HCM).

Sắp tới, 3 đơn vị bao gồm: Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 29-01V, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 29-06V (ở Hà Nội) và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 28-01S (ở Hòa Bình theo đề nghị của Sở GTVT Hòa Bình) sẽ được Cục cho hoạt động trở lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Liên quan đến việc sau khi Cơ quan chức năng yêu cầu một số Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tạm dừng hoạt động để phục vụ việc điều tra. Tính đến 17h00 ngày 30/01/2023, cả nước có 243 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, có 37 Trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động, trong đó có 29 Trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm và đã bị Cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ, 2 Trung tâm đăng kiểm dừng do đang trong quá trình điều tra, 6 Trung tâm đăng kiểm bị dừng do không đủ điều kiện theo Nghị Định 139/2028/NĐ-CP.

Giải pháp tạm thời cho ngành

Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản đề nghị các trung tâm đăng kiểm tăng thời gian làm việc và làm việc cả ngày thứ 7, chủ nhật. Điều động cán bộ là các đăng kiểm viên tăng cường cho các đơn vị đang thiếu đăng kiểm viên để đảm bảo duy trì hoạt động. Hướng dẫn các trung tâm sắp xếp, thông báo theo số thứ tự lịch hẹn đăng kiểm của người dân đã đăng ký. Khuyến cáo người dân không thực hiện việc kiểm định khi chưa đến hạn.

Người dân cần chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để đảm bảo phương tiện hoạt động luôn trong trạng thái tốt nhất. Đồng thời, khi thực hiện đăng kiểm người dân nên đặt lịch hẹn trước để giảm tải các phương tiện tập trung ở các đơn vị đăng kiểm gây ùn tắc.

Cùng với đó, khuyến khích chủ phương tiện chủ động đưa xe đến các trung tâm đăng kiểm trên tuyến đường về quê, đi công tác, du lịch qua đó giảm tải cho các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM.

Kịp thời hướng dẫn cụ thể đến các đơn vị đăng kiểm về những khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng đến ATKT & BVMT vẫn được cấp giấy chứng nhận, yêu cầu dán thông báo công khai ở trung tâm đăng kiểm để các chủ xe nắm được, công khai đường dây nóng của Phòng kiểm định xe cơ giới trên tất cả các trang thông tin.

Gấp rút xây dựng hệ thống đăng ký lịch hẹn kiểm định từ xa, trực tuyến. Hiện nền tảng này đã được xây dựng xong và đang trong quá trình chạy thử để kiểm tra tính khả thi, có những điều chỉnh phù hợp trước khi phát hành chính thức trên toàn quốc. Ứng dụng sẽ ra mắt trong thời gian ngắn tới đây và dự kiến sẽ hạn chế được việc chủ phương tiện phải xếp hàng dài chờ đợi trước các trung tâm đăng kiểm.

Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ động làm việc và đề nghị Sở Giao thông vận tải, Cơ quan công an địa phương tạo điều kiện cho phép các Trung tâm đăng kiểm đang bị tạm dừng do liên quan đến công tác điều tra sai phạm được sử dụng lại cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, hạ tầng để các trung tâm trở lại hoạt động, nhanh chóng phục vụ người dân đi đăng kiểm.