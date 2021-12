Miền Trung tiếp tục mưa to, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Dân trí Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối nay đến sáng mai (28/12), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 26/12 đến nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 13h ngày 26/12 đến 13h ngày 27/12) như: Hồ Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 337 mm, hồ Truồi (Thừa Thiên Huế) 288.4 mm, Dung Quất (Quảng Ngãi) 307.4 mm, Bình Tân (Quảng Ngãi) 275.2 mm…

Lũ kèm đất đá cuồn cuộn chảy từ đèo Phú Gia, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế về ngày 26/12 (Ảnh: Trần Minh).

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối nay đến sáng mai (28/12), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 70 mm, riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm; Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

