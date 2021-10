Miền Trung lại đối diện nguy cơ sạt lở nguy hiểm

Dân trí Một số tỉnh miền Trung vừa trải qua đợt mưa lũ dài ngày, tại các vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước, nguy cơ trượt lở đất đá ở mức cao.

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại một số tỉnh ở miền Trung những ngày gần đây, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Từ đêm 15-18/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc của Nam Trung Bộ kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động của đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to. Do mưa lớn và vận hành điều tiết của các hồ chứa, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ xuất hiện một đợt lũ diện rộng.

Mưa lũ những ngày qua đã làm tuyến đường đi vùng cao huyện Tây Giang (Quảng Nam) sạt lở hư hỏng, gây chia cắt. (Ảnh: Công Bính).

"Trong đêm 18/10 và sáng 19/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Từ ngày 19/10 đợt mưa lớn ở Trung Bộ kết thúc. Trong những ngày tới, lũ trên các sông ở khu vực này giảm dần", ông Thành nói.

Tuy nhiên, theo ông Thành, các địa phương ở miền Trung vừa trải qua một đợt mưa lũ lớn, nên tại các vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước, nguy cơ trượt lở đất đá ở mức cao. Người dân cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở để tránh gây thiệt hại về người và tài sản vật chất.

Bên cạnh đó, ông Thành thông tin thêm, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh cùng với mưa, nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (bao gồm Thủ đô Hà Nội) trời đã rét. Trong 1-2 ngày tới, tại khu vực này không khí lạnh sẽ dần suy yếu, tình trạng rét không còn, chủ yếu lạnh về đêm và sáng sớm.

"Theo dự báo của chúng tôi, khả năng từ đêm 20/10, lại có một đợt không khí lạnh tăng cường kèm mưa khiến nhiệt độ lại giảm trở lại. Khả năng từ đêm 21/10 đến ngày 23/10, Bắc Bộ trời rét chuyển rét", ông Thành nói thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 19h ngày 15/10 đến 13h ngày 18/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-600 mm, có nơi trên 700 mm; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định và Kon Tum có tổng lượng mưa phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm; Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50-80 mm, có nơi trên 100 mm. Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (18/10) đến sáng mai (19/10), khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Nguyễn Dương