Mưa lớn kéo dài, nước dâng ngập nhiều nơi

Dân trí Mưa lớn kéo dài từ chiều tối ngày 16 đến sáng 17/10, các hồ thủy điện phải xả lũ gây ngập sâu tại nhiều địa phương ở hạ du, nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi Quảng Nam bị sạt lở nặng.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn kéo dài khiến một số nơi ngập lụt cục bộ, sạt lở gây chia cắt giao thông.

Tuyến đường đi vùng cao huyện Tây Giang sạt lở hư hỏng, gây chia cắt.

Ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch huyện Tây Giang - cho biết, tối 16 và sáng 17/10, trên địa bàn huyện có mưa tương đối lớn khiến một số điểm bị sạt lở nặng. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Vương, huyện Tây Giang nước lũ tràn qua đường gây ngập nặng, khiến giao thông bị ách tắc cục bộ.

Nhiều tuyến đường miền núi nước sông dâng cao gây cản trở giao thông.

Riêng 4 xã vùng cao của huyện Tây Giang đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, trong đó nặng nhất là đoạn Km 43+300 địa bàn xã Tr'Hy. Ngoài ra, các tuyến giao thông trên địa bàn cũng bị sạt lở tương đối nặng và gây ách tắc giao thông.

Gió to kèm theo mưa lớn làm nhiều nhà người dân bị bay tôn, ngập lụt

"Hiện nay các phương tiện lưu thông từ TP Đà Nẵng, huyện Đông Giang lên Tây Giang không lưu thông được vì ngập nặng trên tuyến đường Hồ Chí Minh", ông Linh nói.

Nhiều điểm sạt lở ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn tạo thành hố sâu.

Trên địa bàn huyện Phước Sơn, ông Hồ Công Điểm - Phó Chủ tịch huyện cho hay, tối qua đến sáng 17/10, trên địa bàn huyện xảy ra mưa to. Lượng mưa có nơi lên đến 200mm.

Tuyến đường từ xã Phước Thành đi xã Phước Công, huyện Phước Sơn sạt lở đất đá.

Mưa rất to khiến nước trên thượng nguồn đang đổ về rất lớn, nhiều nơi ngập sâu; nhất là 3 xã vùng cao của huyện là Phước Công, Phước Thành, Phước Lộc. Lực lượng chức năng các xã này đã tập trung di dời những hộ dân có nguy cơ sạt lở đất về nhà tránh lũ ở trung tâm xã để đảm bảo an toàn. Đồng thời giữ khoảng cách để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My lên huyện Nam Trà My bị ngập sâu, xe ô tô, xe máy... không thể lưu thông được.

Ngày 17/10, theo báo cáo nhanh của UBND Huyện Nam Trà My, trên địa bàn hiện có 147/605 khẩu hộ có nguy cơ sạt lở đã sơ tán về vị trí an toàn. Trong đó xã Trà Cang 15 hộ/65 khẩu, Trà Leng 100 hộ/394 khẩu, xã Trà Nam 15 hộ/79 khẩu, xã Trà Tập 14 hộ/55 khẩu, xã Trà Mai 2 hộ/8 khẩu, xã Trà Linh một hộ/4 khẩu.

Một số tuyến đường ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc bị ngập nước trong sáng 17/10, người dân đi lại rất khó khăn.

Nhiều xe chết máy, người dân phải dắt bộ qua đoạn đường ngập nước.

Ở vùng hạ du ngập nặng nhất là TP Hội An. Theo ghi nhận của PV, trong ngày 17/10, một số tuyến đường ven sông Hoài ngập nặng; một số khu vực trên tuyến đường Bạch Đằng có nơi ngập từ 40-50cm.

Phố cổ Hội An cũng rơi vào tình trạng ngập sâu do mưa lớn từ thượng nguồn và nước biển dâng.

Một số tuyến đường ngập sâu gần một mét, nước đục ngầu.

Theo người dân TP Hội An cho biết, những ngày qua tại Hội An có mưa rất lớn, cộng với nước lũ từ trên nguồn đổ về và nước biển dâng do có gió lớn làm nước sông Hoài lên nhanh.

Nước lũ sông Hoài dâng cao, đường Bạch Đằng ngập sâu.

Ngày 17/10, những nhà dân ven tuyến đường Bạch Đằng và khu vực gần chợ Hội An phải khẩn cấp kê cao tài sản, đồ đạc để tránh hư hỏng.

Trong ngày 17/10, 4 thủy điện gồm A Vương, Sông Tranh 2, Đak Mi 4, Sông Bung 4 vận hành điều xả nước qua tràn để hạ mực nước trong lòng hồ về mực thấp nhất. Khi đó các hồ thủy điện sẽ có dung tích để đón lũ về cắt giảm lũ cho hạ du. Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia đang lên nhanh. Dự báo lũ trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức báo động báo động III sau đó xuống chậm. Trong 6-12 giờ tới lũ trên sông Thu Bồn có khả năng lên ở mức xấp xỉ báo động II. IV. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các xã thuộc huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn; Nguy cơ cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các xã thuộc huyện Tiên Phước, Hiệp Đức, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn, một số xã vùng núi huyện Đại Lộc và Núi Thành. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô thị và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông như huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ.

Công Bính - Hoài Sơn